Funcionarios de Clínicas lamentan que el Ministerio no cumpla su promesa

Los trabajadores de la salud realizaron cierre intermitente y total de la avenida Mcal. López por donde luego marcharon. César Méndez, del sindicato, señaló que se les debe su salario de marzo a los 135 contratados para el área de contingencia respiratoria, que se debe hacer con fondos aprobados para el efecto por el Congreso Nacional, y además no les renuevan los contratos.

Lamentó que funcionarios sanitarios que se contagian de covid mueren apelando a la solidaridad para poder hacer frente a la enfermedad, al igual que el pueblo que ya no tiene de dónde sacar plata. Esto mientras se aprobó un préstamo de 1.600 millones de dólares a la cartera de Estado, además de donaciones por más de 2.600 millones de dólares, “pero se les tiene huérfanos a la gente y a los hospitales”, acotó Méndez.

“Le decimos al viceministro Julio Rolón y a Sequera, que acá no somos ladrones como ellos, para que quieran tratarnos como ellos. Somos profesionales que se desviven por el paciente, si no conocen su casa, los hospitales, mejor en boca cerrada no entra mosca…”, dijo. Añadió que Rolón les mintió en diciembre cuando se reunieron a acordar estrategias para la mejor atención a los pacientes, porque hasta ahora no proveyó de insumos, ni medicamentos, ni de contratos necesarios para un hospital que recibe a pacientes de todo el país.