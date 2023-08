Familia denuncia presunta agresión policial y agentes alegan “resistencia y violación de la cuarentena”

Diosnel Villalba Cristaldo publicó en Facebook los vídeos del procedimiento en el que oficiales de la Comisaría 55° Vista Alegre- Ñemby lo retuvieron en la vía pública por circular a las 00:40 del 29 de abril, horario restringido por decreto del Poder Ejecutivo.

Según relató, el comerciante junto a su pareja e hijo menor de edad se desplazaban en el camión de su empresa rumbo a su vivienda luego de culminar su jornada laboral cuando fue detenido por la Policía.

En el retén, los policías le solicitaron su permiso para circular y este respondió que venía de trabajar en su tienda que se dedica a la venta de pañales y mostró facturas de esta. Los oficiales insistieron en que descienda del vehículo pero Villalba se negó, argumentando que es su derecho constitucional circular libremente.

No obstante, los uniformados le refutaron indicando que su negocio no se contempla dentro de las actividades esenciales, por lo tanto estaba infringiendo las disposiciones decretadas.

La discusión entre el denunciante y los policías fue subiendo de tono hasta que estos tomaron al hombre por la fuerza y lo esposaron al volante de su camión. Todo este incidente se desarrolló frente al pequeño hijo de 4 años de Villalba y su pareja, quienes lo acompañaban en dicho momento, y también tuvieron que pernoctar en la comisaría.

Comentó además que finalmente lo derivaron a la comisaría donde estuvo retenido hasta las 9:00 de la mañana y que estuvo esposado hasta las 7:00. “Así actúan nuestra fuerza policial viniendo del trabajo a punto de llegar en casa se me cruzaron enfrente una patrullera cerrando el camino actuaron con prepotencia luego me esposaron adentro del camión me trataron como delincuente enfrente de mi hijo de 4 años, después de 1 hora nos llevaron en la comisaria N° 55 Vista Alegre de Ñemby estuve esposado hasta la 07:00 de la mañana adentros de la comisaria con mi familia y nos soltaron recién 09:00. Los daños que le generaron a mi hijo es inmenso”, escribió.

Resistencia y violación de la cuarentena

Por su parte, el comisario Arturo Román, explicó que el control se desarrolló en el marco de las patrullas preventivas desarrolladas por los oficiales para dar cumplimiento al decreto del Poder Ejecutivo sobre el horario de circulación.

Según detalló, el hecho se dio sobre las calles Héroes del Chaco y Bernardino Caballero del barrio Los Naranjos de Ñemby.

Los oficiales procedieron a la verificación del vehículo que estaba al mando de Diosnel Villalba Cristaldo, quien iba junto con su esposa y su hijo. Conforme explicó, los uniformados solicitaron al conductor la presentación de sus documentos y este se negó.

Tras reiterados pedidos y ante la rotunda negativa de Villalba de dar sus datos para que se libre el acta sobre la infracción a la cuarentena, los oficiales procedieron a esposarlo, y para conseguir esto debieron usar la fuerza, alega.

Román comentó que la apariencia del hombre los hizo sospechar de que se encontraba en estado etílico por lo que lo detuvieron y llevaron hasta el puesto de la Patrulla Caminera para que sea sometido a la prueba del alcotest. “Estos personales quisieron identificarlo, pero que se negó rotundamente esta persona a identificarse y a movilizar nuevamente el vehículo, lo que ellos intentaron que no continué su marcha, porque el señor no se quedaba con el vehículo. Es por esto el forcejeo de los personales para poder identificarle, porque él en todo momento decía que él viene de su trabajo pero no tenemos su identidad”, afirmó.

El acta remitida al Ministerio Público señala que el Sub Oficial Mayor P.S. Yreneo Fleitas intentó dialogar con Villalba, quien se negó a descender de su vehículo. Acudieron para reforzar el operativo el suboficial 1° Luis Diaz y el suboficial 1° Nicolás Aquino.

Sin muchos detalles, expresan en el documento que Villalba dio negativo al alcotest y resaltan que " en todo momento opuso tenaz resistencia”.

Posteriormente, el comisario informó que los efectivos involucrados en el hecho ya fueron puestos a disposiciones de las autoridades superiores y que se abrió una investigación al respecto.

Por infracciones a las restricciones horarias no pueden darse detenciones

Actualmente y hasta el 10 de mayo rige el decreto presidencial N° 5160 por el que está prohibido circular entre las 20:00 y las 5:00 en 58 ciudades en nivel rojo por un alto índice de contagios de covid-19, en un intento de mitigar el impacto de la pandemia.

Los comercios, incluidos los supermercados, podrán abrir solo hasta el horario en que se comienza a restringir la circulación, o sea, hasta las 20:00 en municipios en alerta roja. Estos locales, así como los locales gastronómicos, deberán fomentar la venta por delivery. Los deliverys podrán trabajar hasta las 22:00 salvo los de entrega de medicamentos, que podrán hacerlo las 24 horas.

Los trabajadores y comerciantes que circulen fuera del horario establecido deberán contar con un permiso emitido por sus empleadores u otros que certifiquen la naturaleza de su oficio y los horarios de desplazamiento.

El procedimiento establecido para el control del cumplimiento de la cuarentena señala que las personas no pueden ser retenidas ni demoradas por infringir las restricciones horarias. Los oficiales deben registrar los datos del infractor y remitir el acta a la Fiscalía para que tome intervención.