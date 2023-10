Mujer denunció a hermano de Nenecho por violencia intrafamiliar y la imputan a ella

“Ayer me llegó –el documento– y fui imputada sin que antes me notifiquen nada, porque ni siquiera se me hizo la evaluación psicológica ni a mi hija tampoco aún se le sometió a la cámara Gesell, pero me denuncian. Me denunciaron en el gabinete de la fiscalía general del Estado. Por resolución se aceptó la denuncia y se le designó a un fiscal antinarcóticos, Augusto Ledesma”, relató Rodríguez.

Al tiempo de preguntarse qué tiene que ver un fiscal antinarcóticos en todo esto, Gladys dijo no saber qué hacer ahora. “Le denuncié por Fiscalía porque mi hija y yo nos íbamos a sentir más protegidas, pero es mentira. Todavía se hizo el test victimológico y ellos me demandan y me imputan, obviamente es para que me calle”, resaltó.

Otro factor que pudo disparar esta acción legal es que las elecciones son en tres semanas. “José Rodríguez se presenta por primera vez para ser concejal, hasta ahora es vendedor de vehículos”, dijo.

Gladys aseguró: “ellos en todo momento me amedrentaron, me dijeron que me iban a meter presa, llegaron a imputarme y no sé que hacer”.

El peso pesado aquí es “Nenecho”

El caso se inició cuando Gladys Rodríguez (36) publicó en sus redes que su esposo José Rodríguez (32) supuestamente la había agredido con una golpiza. Semanas después de este episodio Gladys denunció amenazas de muerte a toda su familia. Ya en el 2015 presuntamente él la agredió y de ese momento conservó la imagen; la denuncia la hizo en la comisaría de Luque, relató.

Gladys contó que estuvieron juntos con José Rodríguez 10 años, y aunque dijo haber soportado muchos episodios de violencia, esta vez decidió hacerle frente. Insistió en que “la justicia está de parte del agresor, ya que se trata del hermano del intendente actual de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez”.

Gladys Rodríguez (36) afirmó días pasados que fue amenazada de muerte junto a toda su familia, con lágrimas compartió su calvario, debido ya que su marido, José Rodríguez, se postula como concejal por Asunción y pertenece a una poderosa familia.

“En estos 10 años tuve violencia física, emocional porque pasé muchísimas cosas, le denuncié –a José Rodríguez- en el 2015 porque era muy evidente, me pegó por toda la cara y tuve que hacer mi denuncia. Me pesaba, yo sé que es difícil denunciar a la persona que amas, o tal vez al papá de tus hijos, ahora lo sigo pasando porque Isabela, la señora de Oscar -Nenecho-, reclama los audios que se hicieron virales”, expresó hace unos días.

Añadió que lo contaba porque “Isabela como toda la familia en algún momento presenció los episodios de violencia. Ella me aconsejó que denuncie, para que él sea investigado, y luego ella se fue a decir que no sabía nada”, mencionó.

La supuesta víctima aseguró que en su última denuncia su concuñada Isabella le dijo que “no aguanté más, que ella podía ser mi testigo. Después dijo que no está al tanto de nada, y tengo los mensajes donde ella misma me sugiere que haga la denuncia”, reclamó la ahora denunciada.

El 24 de marzo Gladys Rodríguez hizo la denuncia a raíz de la última violencia que sufrió, “donde él me golpea, me amenaza de muerte porque eso le podía perjudicar en su campaña política,”, recordó.

Ella se realizó la inspección médica. “Todo eso está en la fiscalía, yo como víctima pedí que se me haga la evaluación psicológica, incluso a mi hija de nueve años. Sin embargo, con apoyo de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se hizo lugar a la solicitud del victimario: que se allane mi casa, denunció al médico que me atendió, a mi hermana que fue mi testigo. Ellos manejan la justicia como quieren”, remarcó.

Gladys indicó que el papá de su marido es juez, una de sus cuñados es fiscal y el otro es el intendente de Asunción. “Yo tengo todas las de perder, mi familia es amenazada, nada han hecho por mí, es muy triste que ruegue que me hagan caso”, añadió.

La última golpiza

El hecho que detonó esta denuncia “fue el viaje que él pretendió realizar con otra mujer. En 10 años peores cosas le descubrí y nunca actué por despecho. Esta vez me agredió como nunca; en serio no le deseo a nadie, lo que vivimos mi hija y yo. Creo que si mi hija no estaba allí –el 7 de febrero– no estaría viva”.

Gladys no recibe manutención ni ninguna ayuda “con excepción del día en que Pelusa Rubín en su programa le preguntó a José Rodríguez por este tema”, indicó. “Fue el único día en que hizo un depósito. Él dijo que ni siquiera le dejo ver a mi hija, pero si no le veía era porque él no quería”.

Finalmente, la denunciante expresó que “los Rodríguez tienen todo el poder a su favor. Yo siento que no tengo el respaldo de la justicia ya que a su favor esta Sandra Quiñónez que es la que moviliza todo a su favor, yo solo pido que se haga justicia”, finalizó.

Según el denunciado, todo es una farsa para destruir su carrera política

Tras la publicación de la noticia, el presunto agresor, José Rodríguez, en su descargo, negó categóricamente haber golpeado a su expareja. Dijo que todo se trata de una farsa, ya que lo que ocurrió fue que la mujer tuvo un accidente de tránsito, chocó por un árbol y el airbag explotó en su rostro, lo que le causó heridas y en esto se basó la denuncia por presunta violencia familiar en su contra. Dijo que cuenta con documentación que demuestra que sus argumentaciones son verdaderas.

Puntualizó que la propia víctima, en los primeros días de marzo, realizó la denuncia policial que luego fue presentada en el seguro, “donde ella de puño y letra confirma que chocó, explotó el airbag e impactó por su cara”, señaló Rodríguez. Además existe un testigo que aseguró haber presenciado el accidente y la ayudó a salir del vehículo porque la mujer quedó inconsciente. Agregó que las mismas fotos utilizadas para el seguro fueron las utilizadas para denunciarlo.

Alegó que, otro punto contradictorio es que, el 24 de marzo lo denunció por violencia y dijo que el hecho ocurrió el 8 de febrero en la ciudad de Luque, “en la casa donde vivíamos juntos, siendo que yo en julio del año pasado estoy separado de ella. Sin embargo, su hermana quien es su testigo, declaró que en teoría yo la golpeé en Caacupé, lo que es contradictorio”. Para zafar -dijo- la supuesta víctima indicó que empezó en Caacupé y continuó en Luque, entonces en el Ministerio Público cuando fue a presentar denuncia, “le preguntaron si tenía diagnóstico y dijo que no, porque yo supuestamente le amenazaba de muerte, porque la tenía hostigada, lo que es totalmente mentira. En Luque dijo que no tenía diagnóstico y luego presentó un diagnóstico falso un mes después, porque hizo eso le denuncié por denuncia falsa, por simulación de hecho punible y ahí el Ministerio Público designó al fiscal Ledesma como investigador”.

Informó que el fiscal se encargó de allanar el Sanatorio Unimedic, donde supuestamente se expidió el documento, “y casualmente firmaba un médico que es amigo de la familia de la víctima. No existe registro de que ella haya ingresado o salido del nosocomio el 8 de febrero”. Dijo además que “es mentira lo que dice que no corre su denuncia, ya se le hizo cuatro estudios psicológicos, el 25 de mayo se va a hacer el quinto”.

También habla de una fotografía publicada en redes tomada tres días después de la supuesta golpiza, en que se ve a la mujer sin ningún golpe en el rostro.

Manifestó que por todas esas contradicciones es que el Ministerio Público la imputó por denuncia falsa, simulación de hecho punible, falsificación de documentos públicos, falsificación de certificado médico.

El candidato a concejal aseguró que no utilizó ningún tipo de influencias, asegurando que no conoce a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, aunque tengan el mismo apellido.

Negó además el hecho de que no asiste monetariamente a su hija, y dice tener los registros de transferencias bancarias que hacía incluso antes de que se habilitara la cuenta del BNF otorgada a través de la demanda de prestación alimentaria.

Al ser consultado sobre la supuesta golpiza que también alega la mujer haber denunciado 10 años atrás, el supuesto agresor asegura que no existe registro al respecto. “¿Por qué, entonces, no adjunta la denuncia que hizo antes? Yo no tengo antecedentes”, indicó.

Como una explicación del por qué la mujer estaría calumniándolo de esta manera, señaló que sería por despecho, porque quiere destruir su campaña política, en la que está incursionando para ser concejal. “Estoy incursionando en la política, me está yendo bien y en su momento decidí rehacer mi vida y eso ella no acepta. Es todo mentira. Ella no más saldrá perjudicada con la mentira porque el que mal anda, mal acaba. Le involucra a gente inocente; hace tres meses y medio no le veo a mi hija y tengo pruebas y mensajes de mi hija exponiéndole a su mamá”, cerró.