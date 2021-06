Preocupan contagios masivos de COVID-19 luego de las elecciones

“Lastimosamente, no se acata el protocolo sanitario a rajatabla. Hay mucha aglomeración y el uso de tapabocas no se tiene como tal. Tememos que haya un contagio masivo en el departamento de San Pedro. La ocupación de camas está al 100% y no vamos a dar abasto ante un brote grande de la enfermedad”, dijo preocupado el doctor Brasel.

Agregó que en los hospitales se tienen pacientes en sillas de ruedas, en camillas y en los pasillos, y en una semana o dos se van a tener mucho más porque no se está cumpliendo el protocolo mínimo para evitar un contagio masivo.

“Hay saturación de hospitales. En una semana o dos vamos a ver las consecuencias de la falta de protocolos que estamos viendo hoy. La recomendación es que nos ayudemos todos, porque los médicos ya están cansados y tenemos pacientes en camillas en los pasillos, en sillas de ruedas y la falta de oxígeno...”, lamentó el galeno.

Por ultimo, agregó que San Pedro recibió 22.740 dosis de vacunas antiCOVID y ya se inmunizó a unas 17.000 personas. Se dispone aún de 6.000 vacunas que volverán a aplicarse mañana en los 18 puntos de vacunación de todo el departamento.