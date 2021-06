Los estudios sobre la ivermectina aún deben ser revisados y avalados por organizaciones científicas mundiales

En los primeros cuatro meses de ensayos hallaron que la droga, a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) “produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas)”.

El doctor Tomás Mateo Balmelli, pediatra infectólogo, opinó sobre los ensayos clínicos que se hicieron en el sur de Argentina. “Por el momento, mientras no sea avalado por sociedades científicas todavía no podemos habilitar y menos aún dentro de la automedicación. “Lo que dicen los resultados de estos estudios, aparentemente es que disminuye la sintomatología del covid, siempre que se administre en los primeros días de la enfermedad”, expuso.

Pero el experto subrayó que dichos estudios requieren revisiones independientes y de otras organizaciones científicas como para avalar su uso.

La ivermectina, que tiene presentación en comprimidos, no esta todavía como para utilizarse libremente. Todavía hay que ver cuáles fueron las variables que conformaron estos estudios, los grupos que fueron observados, rangos de edad, que características tuvieron los pacientes, si eran inmunocomprometidos. Ver si la metodología es adecuada o no, mientras no haya una recomendación de alguna organización como la OMS, CDC o FDA no se puede establecer.

Lea más: Tendencia en Twitter: Revista científica habla de eficacia de la ivermectina contra covid-19

El doctor Mateo Balmelli indicó que los ensayos clínicos pueden decir si hay baja evidencia científica o muy alta evidencia. “Desconocemos esos estudios, que tienen que pasar por un tamiz internacional y mundial”, aseveró.

“Se habla de que disminuye la carga viral, no de manera profiláctica. El mundo científico es así, la ciencia se mueve día a día, los descubrimientos médicos se duplican en horas, no décadas como sucedía antes. Es todo dinámico, pero se necesita que estos estudios realizados en Argentina sean avalados por sociedades científicas, organismos como OMS, FDA, la Agencia europea de medicamentos”, entre otros.

Lea más: La ivermectina es un antiparasitario, no un antiviral, insisten

El infectólogo también consignó que los estudios deben ser revisados por pares científicos que demuestren su eficacia. “No como automedicación donde hemos visto efectos adversos a nivel hepático, una falla hepática, diárrea, vómitos; síntomas gastrointestinales”, detalló.

No se puede autorizar todavía su uso ya que necesita autorización y revisión de órganos regentes en salud mundial.

La revista The Lancet es bastante respetada, según dijo Mateo Balmelli, y no esta mal que se publiquen los resultados de los estudios. “Ellos no dicen usen o no usen, son trabajos de investigadores que muestran a la opinión pública científica. No es una competencia, afirman que en pacientes durante los primeros días de covid vieron que con el uso de la misma había menor carga viral, y menos entrada a terapia”, explicó.

El especialista acotó, “está bien que se publique y se encuentre a disposición de la colectividad científica para que finalmente se autorice o no por la OMS, su uso o no uso”, insistió.

Lea más: La OMS desaconseja usar la hidroxicloroquina para prevenir la covid-19

Finalmente el Profesor Mateo Balmelli aportó que nadie está en contra de la ivermectina, sería una gran cosa que funcione, “pero lo hemos visto en Alto Paraná donde todo el mundo tomó y más se infectaron. Lo mismo pasó con la Hidroxicloroquina que en un primer momento era el boom, y hasta Donald Trump apoyó el uso de la misma y luego resultó que no era eficaz”, finalizó.