Medida de urgencia a favor de Asidown

El amparo fue promovido ante la negativa del Ministerio de Salud de priorizar la vacunación de las personas con síndrome de Down, tal como solicitó en su momento Asidown. Tras hacer lugar a la medida de urgencia, Báez dio 24 horas al MSPyBS para proceder a inmunizar a las 31 personas individualizadas en el oficio judicial.

“Este es un derecho que corresponde a las personas con discapacidad en base a la Constitución Nacional, artículos 46 y 58, en base a la ley 3.540 del año 2008, que aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos con discapacidad, que en su artículo 11 señala que en casos de calamidad, salubridad –como en este caso estamos con la pandemia– ellas tendrán preferencia y prioridad en la atención, para la seguridad de su salud”, resaltó el Dr. Juan Carlos Paredes, presidente de Asidown. Paredes explicó que antes de recurrir a la Justicia, solicitó al Ministerio de Salud la inclusión prioritaria de las personas con síndrome de Down en el plan de vacunación, pero dicha solicitud no fue atendida por las autoridades.

“Ellos presentaron un plan de vacunación que supuestamente iban a ir cumpliendo y según ese plan, en el que primero entrarían obviamente el personal de blanco, servicios esenciales, eso lo aceptamos. Y dijeron que al empezar la segunda etapa, con las personas de 18 a 59 años entrarían también las personas con comorbilidades o discapacidad entonces aceptamos eso. Según su plan, a fines de mayo y comienzo de junio tendríamos que inscribirnos y vacunarnos. Sin embargo, ellos cambiaron ese plan. Nos dijeron que no podían cambiar, pero cambiaron. Se llegó a los 60, en vez de empezar a habilitar los sectores, empezaron a bajar la edad y esa población no la están contemplando”, explicó Paredes.

El amparista agregó que tienen argumentos jurídicos, humanitarios y médicos que justifican su petición. En este sentido, señaló que las personas con síndrome de Down están expuestas a contraer el Covid de manera más grave porque de por sí tienen una inmunidad deprimida y frecuentes problemas respiratorios.Asimismo, resaltó que a nivel mundial se han hecho estudios que demuestran que las personas con síndrome de Down que se contagian, normalmente se contagian de la manera más grave.

“Nosotros como asociación pensamos que corresponde que se le de a todos los que tienen síndrome de Down, son sólo a aquellos que por A o B motivo tengan acceso a un abogado o a un defensor público. Tiene que ser para todas las personas con discapacidad. Hay días en que los vacunatorios están vacíos y la gente que tiene que irse no se va y otros que estamos ahí esperando y con angustia, no nos dan la oportunidad de vacunarnos, por eso estamos presentando esto”, acotó Paredes.

Cabe recordar que existen sentencias favorables a favor de personas con síndrome de Down dictadas en juicios distintos, dos promovidos en forma individual y un tercero, a favor de 29 personas.

Lea más: Amparo mediante, vacunan a 29 personas con síndrome de Down

El Dr. Juan Carlos Paredes precisó que la Asociación a la que representa tiene registradas a 80 personas con síndrome de Down y si bien no tiene un registro exacto de cuántas personas en la misma situación existen a nivel nacional, estima que no superan las mil personas en todo el país.