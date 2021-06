Alliana responde crítica de Samaniego

“Primero y antes que nada, Lilian Samaniego no merece ni mi respeto ni mucho menos mi respuesta; segundo: ¿de qué empresa me habla ella? de empresas que proveen insumos sobrefacturados, insumos médicos y equipamientos de hospitales en época de pandemia, de ese tipo de empresas me habla ella, o me habla de las empresas de spa que se crearon en la Junta de Gobierno en un momento, para contratar maquilladoras y peluqueras, no sé de qué empresa habla”, cuestionó Alliana.

Horas después de la elección de la mesa directiva el movimiento Honor Colorado evidenció su molestia con la designación del senador Óscar “Cachito” Salomón y la alianza con sectores de la oposición en un comunicado.

Samaniego en un tuit le respondió: “Honor Colorado no es el Partido Colorado, y el Partido no es una empresa. Es una institución democrática de 133 años, (Pedro) Alliana es el Presidente de un Partido no un gerente de una empresa”, lanzó la senadora colorada.

