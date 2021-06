Paraguay no tiene plan y depende de señales del Brasil, revela diputado tras entrevistar a asesor Guillermo López Flores

El diputado Rejala, aprovechando el momento de homenaje al fallecido en la fecha, su colega Ramón Romero Roa, con quien dijo hablaba mucho sobre los temas referentes a las binacionales, dijo que el actual asesor técnico del Equipo Negociador para la revisión del Anexo C, Ing. Guillermo López Flores, le reveló que Paraguay no tiene plan y que depende de las señales del Brasil para plantear una posición, en lo referente a Ios excedentes de la parte paraguaya de la energía Itaipú que aprovlecha Brasil.

Apuntemos que en el ya extenso período de producción de la central hidroeléctrica binacional (1984/2021), nuestro país pudo aprovechar de la mitad que le corresponde, según el Tratado, solo el 16,6% y que la diferencia, el 83,4% cedió a Eletrobras y a las empresas brasileñas integrantes de sus sistema. El valor promedio que recibió el país por esa “cesión” ronda los US$ 4/MWh.

“Tengo la conversación grabada con el Ing. López Flores, en la que él admite que no tenemos ningún plan, no tenemos hoja de ruta y peor aún, estamos esperando y dependiendo de señales del Brasil para poder plantear la posición paraguaya con respecto a la revisión del Anexo C”, manifestó el parlamentario.

Agregó que este es un hecho gravísimo. “Es más que evidente que el gobierno de Mario Abdo Benítez no tiene intención en defender nuestro más alto interés en la binacional. Este gobierno ha perdido toda credibilidad desde aquella firma secreta de la infame y perjudicial acta bilateral en el 2019; no podemos ser parte de este teatro del gobierno que se prepara una vez más para la entrega de la soberanía en el 2023″, cuestionó.

Aprovechó para pedir la interpelación a los responsables de la negociación y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la estrategia del gobierno paraguayo para el 2023? ¿Qué es lo que el gobierno piensa negociar? ¿La venta de los bloques de energía se harían a través de una licitación pública internacional?. También solicita que se conteste qué institución haría la subasta, cuál es el precio base para los bloques de energía excedentes de Paraguay y si el costo de la energía va a bajar en más del 60%, ¿cuál sería la reducción que va a hacer ANDE para los usuarios paraguayos.

La entrevista con López Flores

En la entrevista con López Flores que el diputado Rejala mencionó en la sesión de esta mañana, el asesor del Gobierno reconoce varias falencias que el Paraguay arrastra desde hace varios años. “Lo vengo diciendo desde hace 20 años. Vamos a suponer una hipotética pero posible situación. Nosotros pedimos este precio por nuestro excedente. Brasil ofrece y dice no, ese precio no me interesa. Yo ofrezco pagar este precio y no nos ponemos de acuerdo, entonces dice, cada uno queda con su parte de energía. ¿Qué hacemos nosotros con 35.000 GWh/año (1 GWh=1000 MWh), por lo menos por cinco o siete años? No tenemos el plan B (¿debería entenderse que el Gobierno tiene un plan A?, pero no se lo menciona) no tenemos un plan de desarrollo industrial”, sostuvo López Flores.

El asesor del gobierno también comentó al diputado de Hagamos en la entrevista las bondades del hidrógeno verde producido con energías renovables. “Es el petróleo del siglo XXI. Europa, el mundo industrializado se está lanzando masivamente a la producción del hidrógeno verde porque se llegó a la conclusión que es la única forma de cumplir con las metas de reducir la emisión de carbono y el efecto invernadero”. A la vez resaltó que Itaipú, con 20 dólares el MWh/hora colocada en su barra puede producir hidrógeno verde a precio competitivo con el hidrógeno gris, que hoy se produce en el mundo, extrayendo del gas natural. Sin embargo, aclaró que Paraguay “no tiene plan de desarrollo del uso de sus excedentes”. “Eso se prepara 10 a 15 años antes, no cuando uno está en medio de la carrera”, explicó López Flores.

Asimismo, el asesor técnico del gobierno, ante la pregunta si invitarán a otros actores, comercializadores, para la venta de los excedentes, si los van a licitar o si de vuelta se los va a entregar a la Eletrobras, respondió que el Equipo Negociador no tiene esa competencia. “Esa es política de gobierno, yo no estoy contratado para ese alcance”, añadió.

Reiteró que el Gobierno no tiene plan B (sin referise al plan A) y que uno de los grandes déficits es que no tenemos un ente rector de la energía. “El sector energético paraguayo es un despelote, es un archipiélago de islas fortalecidas que no cooperan, que no trabajan en sí”, manifestó.

“Estoy harto, hace 30 años que promovemos el Ministerio de Energía y me salen con que es un ministerio más. No, no es un ministerio más. Es el ministerio en un país donde una de las mayores riquezas es la energía; necesita un ente rector organizador. No se puede hacer con jugadores libres que no cooperan, que no trabajan en conjunto, que no siguen un libreto. Este es uno de los precios de la desorganización”, advirtió.