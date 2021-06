López Flores acusa al diputado Rejala de “ventilar públicamente información objetiva y confidencial”

“Cuando el diputado Carlos Rejala me solicitó una entrevista sobre el tema estado de la revisión del Anexo C, lo acepté a pesar de mi reluctancia a entrevistas con políticos y medios por no estar acostumbrado al manoseo, la interpretación artera, sesgos y vituperios”, señala el asesor técnico, Guillermo López Flores en su comentario bajo la noticia publicada ayer en ABC Color, con el título “Paraguay no tiene plan y depende de señales del Brasil, revela diputado tras entrevistar a asesor Guillermo López Flores”.

Explica luego que, siendo un profesional contratado y pagado con el dinero público y en plan de transparencia y participación pregonado por el gobierno, se sintió obligado a informar a la ciudadanía, y naturalmente, a un miembro del poder legislativo, que finalmente tiene que aprobar lo actuado en este tema.

“En esa tesitura expuse lo más acabadamente posible al diputado de los aspectos positivos, así como de las deficiencias, el estado y curso de acción en que se encontraba el complejo proceso de elaboración de la Agenda/Propuesta Paraguaya, que debe estar listo para el momento de sentarse a la mesa de negociaciones”, prosigue.

Lea más: Negociador paraguayo defiende la posición del Brasil en Itaipú

“Además, la información completa y veraz debe ayudar a percibir la enorme complejidad y sobre todo, aterrizar demandas, algunas imposibles, instaladas en la percepción ciudadana y de muchos informados profesionales”, añade.

López Flores agrega: “Y en lo que respecta a informar al Poder Legislativo, entendí que era miembro de la comisión especial de seguimiento de la revisión del Anexo C, poner a conocimiento el estado real de las cosas, fortalezas y debilidades, tiene el objetivo de crear condiciones para que contribuya con sugerencias, corrección de rumbos, perfeccionamiento o críticas constructivas que lleven a mejores propuestas para el interés nacional”.

“Ingenuidad y falta de experiencia”

Sin embargo, sostiene que “lo que mi ingenuidad y falta de experiencia en el pantano político no imaginó que el taimado legislador, que durante toda la conversión repitió incansablemente su patriotismo y pureza de intenciones y deseo de velar por lo nacional, usaría arteramente las informaciones brindádale para hacer un show político-publicitario y medio de ataque político al gobierno”.

Lea más: “El siguiente paso será fijar la fecha para inicio de la revisión del Anexo C”

En este punto, aclara lo que quiso decir en la entrevista: dos temas citados arteramente fuera de contexto: Plan B y dependencia.

“No hay plan B para el consumo interno de nuestros excedentes. Prontamente me di cuenta de la intención del diputado de llevar este concepto hacia su interés: que el gobierno no tiene plan de negociación”, sostiene el asesor en su texto.

Por ello, dice que aclaró en reiteradas veces: “Estoy hablando de la falta de un Plan B para el consumo de la nuestra energía excedente para el caso que los otros posibles usos o destinos hayan fracasado. Habiendo requerido 30 años para consumir los actuales 15.000 GWh año, consumir nuestros excedentes de 35.000 GWh tomará décadas, y requiere una larga planificación, plan energético, plan de desarrollo industrial y construcción de otras instituciones, varios gobiernos. No se puede hacer en corto plazo, en medio de una situación de catástrofe sanitario y con las negociaciones para iniciarse en puerta”, explica.

Lea más: Para el expresidente de la ANDE, “la idea es distraernos” con la recopilación documental

“Información confidencial”

Acerca de la dependencia del Brasil, indica que él mencionó y aclaró, en vista de percibir hacia donde quería llevar el tema el diputado, que la construcción, y sobre todo, la refinación y ajustes de las propuestas dependen del Brasil “pero no en sentido de amo-esclavo que insinuaba el diputado, sino en el sentido de cualquier productor de un bien o servicio que depende de señales, tendencias y demanda del mercado en donde vaya a vender su producto”.

“El Brasil está en estos momentos en turbulencia política, económica, sanitaria, y el sector eléctrico en proceso de profundas reformas que influenciarán en Itaipú. Por lo visto estaba determinado en usar el sesgo de su propio interés”, reitera.

Finalmente, se pregunta “si el recibir informaciones confidenciales en el privilegio de legislador, con el objeto de realizar aportes o críticas constructivas, pero en el ámbito apropiado y discreto, pero que lo utiliza para show político-mediático y develar informaciones confidenciales, ¿no es debilitar la posición paraguaya? ¿No es la actitud de un cipayo?”.

Debería renunciar

El diputado Carlos Rejala, tras conocer lo que escribió el asesor técnico, Guillermo López Flores, reiteró que tras las expresiones del consultor se pasó de un “no hay Plan b, prácticamente a un no hay plan”. Y dijo que lo que demuestra “con su divague”, es que realmente no se hizo nada, no hay plan A, B, C o D. “En síntesis, no hay plan, y hoy, después de más de seis meses de su designación, se dio cuenta. Un gran irresponsable”, expresó.

Consideró que López Flores “metió la pata y no veo como pueda salir”. Añadió que “sus palabras durante el video son categóricos”.

El parlamentario manifestó que dejará que la opinión pública se encargue de juzgar, primero, y luego, si es necesario, dejar en evidencia que realmente no hay ningún plan paraguayo para entablar las negociaciones con Brasil. “Él evidenció que tiene buen conocimiento de lo que Brasil pretende, y la realidad actual de la contraparte, pero no dio una sola idea de que es lo que nosotros vamos a proponer, demostrando que el tema Itaipú no es prioridad nacional y que el gobierno navega en una improvisación total. Una responsabilidad histórica que nunca asumieron con responsabilidad, todo a espaldas de la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente el diputado Rejala manifestó que “después de ese video, en un país un poco serio, ese señor debería ser demitido”.