Derrumbe en Miami: Sin nuevos rescatados, “vamos seguir, porque los bomberos tienen esperanzas”, afirman

“Hoy no logramos rescatar a nadie”, no obstante, “vamos seguir porque los bomberos tienen esperanzas”, afirmó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava en su último reporte de esta noche, donde lastimosamente no aportó muchas buenas noticias, pese a la intensa labor de bomberos y policías. Los rescatistas que trabajan en la zona del derrumbe del edificio del condominio Champlain Towers, en Miami, insisten en tener esperanzas, mientras la búsqueda prosigue con difíciles condiciones de clima y de acceso a la zona de derrumbe, pese a la utilización de diversos equipos especializados.