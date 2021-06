Empresarios ratifican rechazo a intento de legalizar invasiones

“Nos oponemos en forma terminante al proyecto de ley “Que amplía el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal modificado por Ley 3440/2008”, la Carta Magna establece el mandato legal de la inviolabilidad de toda propiedad, que se encuentra entre los derechos individuales protegidos con mayor intensidad en el constitucionalismo”, ratifica el manifiesto firmado en forma conjunta por la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay (CNCSP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod).

“El proyecto es violatorio de los principios y normas que sustentan la República, sería nocivo para el país y no solo inadmisible por su clara improcedencia sino porque contradice derechos y garantías en la ley fundamental de la República, pretendiendo dar legalidad a hecho ilícitos y punibles, como ocupaciones o invasiones de propiedades privadas. Si se diera curso al proyecto se debilitará el desarrollo del país, el trabajo y la inversión, que constituyen el sostén de la economía nacional. Sin seguridad jurídica no habrá inversión y sin inversión no habrá empleo formal ni ingreso digno”, dice en otra parte del documento.

El manifiesto que fue dirigido a la Cámara de Senadores, presididad por Óscar Salomón, fue firmado por Beltrán Macchi, por Feprinco; Héctor Cristaldo, por la UGP; Daniel Prieto Davey, por la ARP; Gustav Sawatzky, por Fecoprod y Ernesto Figueredo por la CNCSP.

Más nucleaciones repudian

Por otra parte, un grupo de cuatro gremios de criadores de ganados de las razas Braford, Brangus, Brahman y Nelore, también se manifestaron en el mismo sentido. “Repudiamos el actuar irresponsable y temerario de sectores políticos plenamente identificados con la violencia, el caos y la anarquía, siguiendo modelos económicos y sociales perimidos y fracasados en el mundo”, expresa la nota difundida por los ganaderos.

Los mismos instan a la defensa de la propiedad privada, garantizada por la misma Constitución Nacional. “Rechazamos, sin más trámites, proyectos de esta naturaleza, que en nada colaboran con la paz social y el desarrollo de nuestro pueblo. Paz en el Campo”, expresa el comunicado de los gremios Braford, Brangus, Brahman y Nelore.

Por otra parte, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) y el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria (CEA) también dieron a conocer un manifiesto de repudio al intento de despenalizar las invasiones campesinas. Señalaron que el proyecto busca sumir a nuestra sociedad en división, pobreza y anarquía.

Senador retiró su proyecto

El pasado jueves, presionado por muchos sectores, el senador Pedro Santa Cruz (PDP) retiró su proyecto de ley que pretendía prohibir los desalojos de propiedades invadidas tras seis meses del hecho. En la oportunidad, se expresó en contra el senador Fidel Zavala (PPQ) por cuestionar su trabajo.

El proyecto había sido presentado en setiembre de 2019 por Santa Cruz con apoyo de Desirée Masi (PDP), Víctor Ríos (PLRA), Amado Florentín (PLRA) y Paraguayo Cubas (quien perdió posteriormente su investidura). A su vez, Ríos, Florentín y Massi, más recientemente retiraron sus firmas del proyecto.

También, el 6 de mayo de 2010, en la Cámara de Diputados los entonces parlamentario Eladio Gómez y Justo Cárdenas, ambos de ANR, presentaron un proyecto similar que modifica y amplía el artículo 142 de la Ley 1160/97, Código Penal (Invasión de inmueble ajeno), que fue rechazado en su primer trámite constitucional, tiene número de expediente D-1016704.

Otro antecedente que tiene el proyecto es el que fuera presentado el 3 de setiembre de 2009 por los entonces diputados Daniel Fleitas del Unace; Mirta Ramona Mendoza, del PLRA; y Mario Morel, de ANR. El proyecto se intitula “Que reforma y amplia el articulo n° 142 de la ley n° 1160/97 del codigo penal - invasión de inmueble ajeno”, con número de expediente D-0914729, que fue rechazado en su primer trámite constitucional y quedó archivado.