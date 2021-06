Que al paraguayo no le gusta leer es un mito, asegura hija de Roa Bastos

Según la Encuesta Latinoamericana de Hábitos de Lectura, elaborada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación , la ciencia y la cultura (2013), en el Paraguay se lee un promedio de 3,1 libros por año per cápita, cuando que el país que más lee es México con 6 libros cada año por habitante y Uruguay con 5 libros. El promedio en América Latina es de 3,6 libros per cápita. Por supuesto existen otros datos aún más desalentadores, pero los editores de libros en nuestro país a menudo no coinciden con la dolorosa premisa que sostiene que al paraguayo no le gusta la lectura “Yo creo que es un mito, porque personalmente lo veo a diario trabajando para la editorial Servilibro en el diseño de sus libros, vamos por los 1.300 libros nacionales editados, yo no creo que se hagan los libros para que se guarden, además estos libros se agotan y se vuelven editar” aseguro la Directora de la fundación Roa Bastos al programa #TalComoEs de la 98.5 ABC fm.

La experta sostiene que ésta idea podría surgir porque nos comparamos con países que leen mas y realmente cree que está creciendo el deseo de leer en Paraguay, esto se nota en Redes Sociales donde la gran cantidad de escritores y lectores se hacen sentir con cada obra nacional “Antes el autor estaba lejos del público, ahora lo tenemos más cerca, entender su pensamiento y leerlo en redes, creo que todo eso nos acerca más a la lectura” comentó al medio radial.

El género literario que aprecia el paraguayo/a

Sobre el género literario que más se consume en nuestro medio nos dijo “Yo creo que es el cuento, pero la poesía tiene también un nivel muy alto, es impresionante la cantidad de buenos poetas que hay y de lectores de poesías. Yo creo que el cuento es una síntesis tan buena con tanto contenido, a veces un cuento en dos páginas es tan intenso y te deja una sensación tan fuerte”. expresó Roa Mascheroni.

Roa Bastos y su leitmotiv para la escritura

El laureado escritor vivió su infancia en la ciudad de Iturbe-Guaira, fueron este paisaje, las alegrías y penurias por las que atravesaban sus habitantes los que plantarían la semilla del futuro de un gran escritor “Desde niño toda esa experiencia y vivencias de su niñez en Iturbe -Guaira, lo llenaron de muchas imágenes que necesitaba de algún modo compartir, pero esas imágenes venían acompañadas de unas sensaciones que lo golpearon de muy pequeño con el tema de la injusticia social. Esa fue su arma, él decía que se pueden ganar batallas con no más armas que la letra y el espíritu y eso procuró toda su vida, esa fue su arma para defender las injusticias que él veía en su entorno y al crecer las vio en un mundo más global en el que le toco vivir, al pintar el sufrimiento de nuestro país, pintaba el sufrimiento del mundo”. comentó su hija.

Empezar a leer a Roa Bastos

La biblioteca básica de la Fundación Roa Bastos junto con Servilibro y ABC Color acercan varias obras del ganador del Premio Cervantes (1989). A través de 8 libros de diversos géneros como teatro, ensayos, cuentos, novelas y poemas, disfrutaremos de la pluma prodigiosa del connacional, los mismos serán distribuidos con el periódico cada viernes a un costo de Gs 25.000.

Mirta Roa nos contó acerca de cada entrega:

-Primero llega Pancha Garmendia y Elisa Lynch, una obra de teatro que involucra a ambas mujeres en plena guerra de la triple alianza, ellas están en la guerra, pero la guerra no está en el libro.

-Cuentos selectos, son cuentos del laureado autor que escogió la misma directora de la fundación e hija del autor, Mirta Roa.

-El Sonámbulo, esta novela es la historia de una traición, sitiada en la guerra de la triple alianza.

-Cuentos para la humanidad joven, son cuentos para el target joven que comienza a leer.

-Antología poética, no podía faltar y es de las áreas menos conocidas de Roa Bastos, aunque siempre la poesía siempre estuvo presente en su obra.

-Podemos conocer el pensamiento crítico de Roa Bastos a través de 3 obras fundamentales: La valoración de la mujer paraguaya, donde el autor asevera que la mujer continuamente construye lo que el hombre destruye. Ecología y Cultura, es una reflexión sobre nuestra gran casa y como estamos destruyéndola a pesar de que sentimos que la estamos modernizando y construyendo. Finalizamos las entregas con Metaforismos, una selección que el mismo Roa realiza sobre sus obras “Para el mundo que corre donde todo es rápido, aquí tenemos una síntesis de su pensamiento en cada obra reconocida escrita por él”. finalizó.

Hoy, en el Día del Libro Paraguayo llegó la primera entrega de esta importante colección. De paso cuéntenos cuál es el libro de autor/a nacional que logró atraparle desde la primera página. Por mi parte, creo que el frío con una bebida caliente y un buen libro son una excelente combinación para el fin de semana que se viene.