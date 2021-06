Camión con naranjas tumbó en viaducto de Eusebio Ayala

El vehículo de la marca Foton con chapa BKJ 473 quedó a un costado del viaducto con la carga llena y las naranjas no cayeron en la capa asfáltica porque estaban en varios cajones.

Según el reporte policial, el conductor iba del Mercado de Abasto hacia Luque y cuando estaba cruzando todo el viaducto perdió el control y no tuvo forma de evitar el vuelco parcial. Ever Godoy, de 25 años, y su acompañante salieron ilesos y no tuvieron siquiera golpes leves. Tal es así, que ayudaron intensamente a los bomberos voluntarios de la Primera Compañía Bomba como también a los de Santísima Trinidad y Fernando de la Mora, para descargar el camión y colocar las frutas a un costado para el traslado.

Con el vuelco hubo derramamiento de aceite y combustible, y los bomberos tuvieron que tapar con arena para evitar que ocurra otro accidente a sabiendas que es muy resbaladizo el asfalto en esa situación. Tras descargar todo el camión se procedió al despeje total de la calzada para normalizar el tránsito.

