Municipalidad de San Antonio construyó tres pozos por más de G. 200 millones y los vecinos no tienen agua

La municipalidad de San Antonio construyó tres pozos en el asentamiento Nuevo Renacer, en donde se encuentran unas 113 familias en una propiedad del Ministerio de Desarrollo Social, pero de ninguno se puede sacar agua alguna.

Los lugareños relataron que hace 4 años la comuna local cavó el primer pozo con un tanque de unos 25 mil litros, con apoyo de la gobernación de Central, con una inversión de más de G. 104 millones, el segundo se realizó hace 4 meses por un monto de G. 56 millones y el tercero se cavó hace un mes por más de G. 42 millones, pero ninguno funciona, denunciaron.

“Tenemos tres pozos en la zona, el primer pozo funcionó unos tres días y luego ya no salió nada y los otros dos que se construyeron tampoco funcionan. Según en la municipalidad los tres tienen 120 metros de profundidad, pero no tienen una gota de agua”, explicó Luis Alberto Bareiro, un poblador.

Dijo además que tienen que recurrir a otro asentamiento contiguo para poder contar con el vital líquido, pero llega sin presión, en los días de mucho calor ya no tienen y de noche tienen que almacenar para poder usar al día siguiente.

Por su lado, otro afectado, Gustavo Duarte, comentó que un funcionario de la municipalidad, Elgyn Davila, de nacionalidad peruana, se autodesignó presidente de la comisión, pero nunca informa sobre los trabajos en la zona y además se niega entregar el cargo.

“Un mes antes de las elecciones construyeron el último pozo y el intendente se comprometió con la comunidad, pero hasta hoy no tenemos agua. Las veces que nos vamos a la municipalidad no se hace encontrar y queremos una solución, porque se invirtieron más de 200 millones de guaraníes en tres pozos y no tenemos una gota de agua”. expresó Bareiro.

Intentamos escuchar la versión del intendente, Raúl Mendoza, pero la secretaria nos informó que no asistiría a la oficina, porque tenía consulta médica. Mendoza, tampoco no respondió a nuestros mensaje.