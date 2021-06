Cámara Baja archiva proyecto de ley que crea el “impuesto a la riqueza”

El diputado Tadeo Rojas (ANR, HC), presidente de la comisión de Presupuesto, fundamentó en contra del proyecto de ley y dijo que con la reforma tributaria del 2019 ya se han establecido mayores tributos para los agroexportadores. “Establecer un doble gravamen es absolutamente inconstitucional”, dijo al señalar que muchos inversores que buscan instalarse en el país, terminarán yéndose al acogotarles con impuestos.

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) mencionó que de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, que compara la concentración de la riqueza, en los últimos años en Paraguay aumentó la brecha de la desigualdad social. Señaló que en el caso de Paraguay se pasó de 40,8 a 48,8 es decir ocho puntos en el índice. Afirmó que la brecha social aumentó en las tres últimas décadas.

El diputado Édgar Acosta (PLRA, Independiente) indicó que no se puede dejar de debatir el tema, pese a que coincidan en que la aplicación del proyecto no corresponde. Llamó la atención a sus colegas por la incoherencias en sus discursos ya que por un lado señalaron que existen empresarios que ganaron de forma honesta su dinero y por otro lado afirman que existe mucha corrupción. “Hay empresarios que se enriquecen robando, a través del contrabando, las drogas y contratos con el Estado”, indicó y dijo que no está de acuerdo que se le dé más dinero a un gobierno tan corrupto como el actual.

“No caigamos en eso de que todos (los empresarios) se van a ir. ¿Recuerdan cuando se pretendió un mayor impuesto al tabaco con un porcentaje mayor?. Estuve de acuerdo porque se hablaba de invertir en Salud y llegaron a decir que se iban a ir del país, pero ?¿a dónde se iba a ir? Paraguay tiene la carga tributaria más baja”, indicó.

Finalmente el proyecto de ley fue archivado por casi unanimidad de sus miembros. Se abstuvieron las diputadas Kattya González y Norma Camacho, ambas legisladores del Partido Encuentro Nacional.

