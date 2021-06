Diputados prorrogan Ley de Estado de Emergencia

La Cámara de Diputados convocó esta tarde a una segunda sesión extraordinaria y tras un breve debate el pleno aprobó el proyecto de ley que “Que amplía la vigencia de los artículos 1°, 6º, 10º,11°, 12°, 42°, 43°, 44° de la Ley N° 6524/20 Que Declara Estado de Emergencia en Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del covid-19. El expediente se remite al Senado cuya sesión ordinaria se prevé para mañana, fecha en que fenece la vigencia de dicha ley.

El tratamiento dejó en evidencia la irresponsabilidad del Gobierno al remitir esta ley en forma tardía y exhibió la forma en que la bancada cartista tiene como vasallos a los diputados de la bancada oficialista, ya que retrasaron el tratamiento por varias horas y Colorado Añetete tuvo que aceptar las condiciones.

“El presidente Mario Addo Benítez es un desastre y una vergüenza”, dijo por su parte el diputado Sebastián Villarejo (PQ), al cuestionar duramente el Poder Ejecutivo haya enviado tarde el proyecto de extensión de la ley de emergencia.

La bancada oficialista intentó acelerar el tratamiento del proyecto en horas de la mañana dentro de la sesión extraordinaria convocada por el cartismo. Pero la bancada cartista lo impidió para dar prioridad al tratamiento y rechazo de los proyectos de Despenalizar las invasiones de tierras a los seis meses y de poner impuestos a los millonarios.

La diputada Kattya González (PEN) quien ya había alertado que mañana vencía la ley de emergencia, también solicitó al pleno incluir como tercer punto de la sesión extra solicitada por el cartista Basilio Núñez (ANR, HC). Sin embargo, “Bachi” se opuso y dijo que si había una desidia del Ejecutivo y de los diputados de Colorado Añetete, él no quería hacerse cargo de eso. Se votó y por 30 votos de cartistas y llanistas no se incluyó el tratamiento de la Ley de Emergencia y su tratamiento se postergó para la tarde.

El diputado oficialista Roberto González (ANR, Añetete), quiso poner en duda el resultado de la votación, pero Jazmín Narváez (ANR, Añetete) le bajó la línea de aceptar las condiciones de los cartistas de esperar que termine la primera sesión extra y posteriormente hacer otra convocatoria.

El diputado Édgar Acosta (PLRA) dijo que si bien saben que “Marito” es un inútil eso no significa que no le den soporte legal. El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) cuestionó al Ejecutivo porque en plena pandemia no hayan sido capaces de prever el vencimiento de la ley.

Finalmente la diputada Narváez pidió como moción de orden solicitar una segunda sesión extra para tratar la ampliación de la ley de emergencia y tras un breve debate se aprobó.