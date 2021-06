Lucha contra la corrupción también abarca a la Fiscalía, dice el canciller

En contacto con ABC, el ministro de Relaciones Exteriores hizo ayer una evaluación de la visita oficial a Asunción de la subsecretaria de Estado en Asuntos Políticos de Estados Unidos de América, Victoria Nuland, este lunes último.

La alta funcionaria de la diplomacia del Gobierno de Joe Biden dijo que la corrupción mata a la democracia, pudre a las personas y que su país tiene “herramientas fuertes y no vamos a tener miedo en usarlas”. También advirtió sobre el lavado de dinero y el contrabando.

Acevedo fue consultado por qué estuvo ausente la fiscala general del Estado, Sandra Quinónez, en la reunión ampliada de la subsecretaria de Estado y su comitiva de altos funcionarios de la diplomacia estadounidense en la sede de la Cancillería nacional. Acevedo respondió: “No participó en ninguna de las reuniones en las que he participado. Me temo que no ha habido contacto con exponentes del Ministerio Público”. Insistido si conoce por qué no se la invitó, contestó: “Habría que trasladarle (la pregunta) a la Embajada sobre la agenda o invitados. No creo que fuera excluida, (pero) no formaba parte de personas con quienes quería compartir (la Embajada)”, manifestó el canciller nacional.

Acevedo insistió que la principal preocupación de la política exterior del Gobierno de Biden, para la recuperación pospandemia, es la lucha contra la corrupción en todas sus expresiones. Dijo que Nuland “hizo hincapié especial en el lavado de dinero y el terrorismo en la Triple Frontera”.

“Abordó con nosotros de manera integral la lucha contra la corrupción y que ella (Nuland) hizo mucho hincapié en que abarca a todos los poderes del Estado, más el Ministerio Público”, expresó.

Seguidamente, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que “no hace falta que haya una advertencia extranjera” al señalar el nivel de corrupción en Paraguay.

Dijo que “hay mucha advertencia nacional todos los días, lo cual hace que lo que tengamos que hacer es combinar con la señora Nuland”. En otro momento, Acevedo dijo que “también se habló de muchos temas, como contrabando”. “Ella (Nuland) tiene información bastante completa”, manifestó el titular de RR.EE.