Vacunatorio municipal: Con júbilo reciben segunda dosis de la vacuna anticovid

El Ministerio de Salud Pública estableció que hoy jueves y mañana viernes, sin importar la numeración de cédula, en todos los vacunatorios será suministrada solamente la segunda dosis de las vacunas en plaza. En Luque, la campaña fue exitosa en el primer día.

Más de 900 personas fueron inmunizadas esta mañana en el vacunatorio municipal. Los beneficiados tuvieron que esperar 30 días para recibir la segunda dosis de la vacuna Hayat Vax. Mientras aguardaban su turno, los presentes manifestaron que no tuvieron ningún tipo de molestias con la primera dosis y que estaban confiados que con la segunda dosis no sería diferente.

Los adultos mayores, emocionados, aconsejan a las demás personas a no temer a los biológicos anticovid. Destacaron que al no existir limitaciones con la numeración de cédula el proceso es más ágil y beneficioso para todos, “ya que no se pierde tiempo”, expresaron.

Hasta el momento, la segunda dosis de Covaxín es aplicada en la Casona Julio Correa, ubicada sobre la calle Comuneros. De lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 12:00. Una vez terminado este grupo, el único vacunatorio habilitado quedará en la Municipalidad de Luque, explicó el jefe de Enfermería Joel Caballero, del Hospital General de Luque.

En el predio municipal, sobre la calle Guillermo Leoz, fueron habilitadas dos carpas para una mejor organización. En una son atendidos los peatones y la otra es autovac. El horario de atención es de 7:30 hasta las 15:00, el portón de acceso se cierra a las 14:30.

Ciudadanos de San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Areguá y de Limpio también acuden hasta este distrito para ser inmunizados debido a la ágil atención.

Según lo que decrete el Ministerio de Salud, durante la conferencia de prensa, el día de mañana se conocerá cómo se desarrollará la campaña de vacunación en los próximos días en este lugar, así como también en la ciudad de Areguá.