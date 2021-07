Kattya dice que Abdo omitió hablar del combate a la corrupción

Como temas capitales ausentes o abordados muy epidérmicamente en la mirada presidencial citó a la reforma del estado y su abordaje político, el calendario efectivo de recepción de vacunas y cronograma real de inmunización contra el covid-19.

Tampoco habló de las acciones para la reactivación económica y sanitaria. “No habló de la deuda pública y qué haremos en adelante, sobre la calidad de gasto, recorte de privilegios, combate a la corrupción y renegociación del Anexo C de Itaipú; éste último apenas mencionado genéricamente”, dijo González.

Indicó que no hubo espontaneidad, sinceridad, pasión y esperanza de que las cosas van a cambiar. “El Ejecutivo no dialoga con el Legislativo ni siquiera una vez al año. No hubo mensaje político en su informe; fue pura burocracia”, lamentó la parlamentaria del PEN.

