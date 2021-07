Marito perdió una gran oportunidad

“Perdió la magnífica oportunidad de reconocer las falencias de un estado fallido. El Ejecutivo no estuvo a la altura de las circunstancias, debió reconocer que el sistema de salud no esta preparado y que es realmente de gobiernos colorados por más que les duela”, indicó.

También consideró que el presidente no debió destacar como algo positivo el programa de asistencia Pytyvõ Medicamentos porque en realidad es un déficit del sistema de salud porque no hay disponibilidad en los hospitales.

“Presentar como logro en el sistema sanitario cuestiones que son el resultado de la ineficiencia de su gobierno es realmente lamentable, peor aún que esa asistencia se debe a un préstamo de 2.000 millones de dólares que las generaciones futuras van a seguir pagando”, sostuvo el parlamentario.

Acosta insistió en que el presidente perdió una magnífica oportunidad en avanzar en la discusión de la reforma del Estado y en la calidad del gasto público. Lamentó que no haya profundizado. “Debió decir que estaban en el Parlamento una reforma de Contrataciones Públicas y del funcionariado público pero que no le da el ímpetu necesario para seguir”, dijo al lamentar que no haya sido sincero con la ciudadanía.

