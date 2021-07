Paciello asumirá en el CM

Paciello reemplazará en la presidencia al diputado colorado oficialista Roberto Eudez González, quien estuvo al frente de este órgano extrapoder por dos periodos consecutivos.

El 7 de junio pasado, en un sorpresivo pedido en la sesión ordinaria del CM, el consejero Cristian Kriskovich solicitó que se renueve la mesa directiva, y a la vez propuso a Paciello como candidato a titular de este órgano, y al decano de la UNA José Raúl Torres Kirmser, para la vicepresidencia.

En esa sesión, el diputado González pidió que no se elija aún a la nueva mesa directiva. Argumentó que su ratificación como miembro del Consejo no había sido comunicada por la Cámara de Diputados. Pero Kriskovich le indicó que esa situación no representaba obstáculo porque su condición de consejero no fue cuestionada. Solamente Mónica Seifart y el ministro de la Corte Eugenio Jiménez acompañaron la postura de González. Votaron por Paciello los consejeros Kriskovich, Torres Kirmser, Jorge Bogarín y Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez.