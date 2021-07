Familias piden más seguridad y control en el microcentro

Decenas de familias asistieron al microcentro capitalino para disfrutar de la iniciativa de mesas y sillas de restaurantes en las calles y veredas. Sin embargo, la misma no es del todo segura ante la falta de controles sanitarios.

Desde que llegan, deben tener contacto con cuidacoches, quienes además de obligarles a pagar una tarifa irregular, no usan tapabocas, por lo que exponen a las familias al contagio.

Seguidamente, mientras esperan una mesa, son “atacados” por vendedores que tampoco guardan el distanciamiento debido y menos portan el barbijo.

Finalmente, en el momento en que deciden disfrutar de la comida, las familias deben sacarse su única protección, por lo que quedan más vulnerables. Es ahí cuando se acercan personas en situación de calle a pedir comida o dinero. Incluso hay varios niños sin supervisión de sus padres, totalmente expuestos.

Ante toda esta problemática, las autoridades no han accionado, pese a que la iniciativa está hace meses.

“Es mi única preocupación. Los que pasan por acá no tienen tapaboca y se acercan mucho. No es que molesta que ellos vengan (los niños) si no por el tema de salubridad. Da una sensación de desespero, por mi niña”, comentó la señora Ana Romero, quien fue con su hija y esposo. Su hija Julieta, portaba el tapabocas al terminar de comer para poder jugar, al lado de sus padres mientras conversaban.

Otras familias prefirieron no aparecer, reclamaron lo mismo.

Por otra parte, Enrique Sánchez, quien asistió con sus esposa e hija ayer, destacó el servicio de los restaurantes y la propuesta municipal ya que consideró algo necesario para poder salir al aire libre y tener un día diferente. Dijo que no esperó mucho para tener una mesa y se mostró feliz de poder salir con su familia, cumpliendo los protocolos. Los mismos vinieron de Limpio.

Los bares y restaurantes obtienen el permiso de uso de calles y veredas para la colocación de mesas y sillas mediante la ordenanza 307/20 “que autoriza el uso de calles y veredas para la colocación de mesas y sillas por parte de restaurantes, heladerías, bares, entre otros”.

La Municipalidad de Asunción ha puesto agentes de tránsito y fiscalizadores en los puntos.