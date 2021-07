Ante indolencia del gobierno, cientos pasarán la noche afuera de SND por vacunas

Una suma de impotencia y resignación es el ambiente que se vive esta noche a las afueras de la SND, que cerró sus portones a las 22:00, y donde acudió la mayor cantidad de personas, ya que el resto de los vacunatorios cerraron a las 16:00 mucho antes de que la mayoría pueda salir del trabajo.

“Cerraron a las 22:00, pero yo decidí nomás ya quedarme para mañana, no puedo estar sin trabajar tanto tiempo”, sostuvo Benitez, que quedó montando guardia en la fila para mañana ser de las primeras en acceder.

“La verdad que estoy un poco bajoneada, porque pensé que nos iba a alcanzar. Supuestamente no hay vacunas, no están los doctores tampoco, la verdad que bajonea un poco que tenemos que pasar la noche esperando”, se lamentó, a la vez de comentar que hoy pidió permiso en su trabajo para salir antes. “Desde las 17:00 estoy esperando y si voy a venir otra vez mañana voy a perder el mediodía, entonces voy a quedarme bien nomás ya”, acotó.

Misma decisión tomó Lorena Maidana, cuyo único interés es que sus hijos se vacunen. “Nos quedamos para mañana, porque les tengo que vacunar a ellos dos. Quiero que mis hijos se vacunen”, apuntó.

Por su parte, Rodrigo Acosta, que también deberá “acampar” esta noche en el sitio, planteó que al menos hubiese extendido más el horario de atención, teniendo en cuenta la masiva respuesta ciudadana. “Hubiesen extendido al menos una o dos horas más, por la gente que está esperando. Desde las 7:30 más o menos estamos. Vamos a quedarnos hasta el final, no sé qué pasará”, dijo.

La ciudadana Blanca Barrero, por su parte, se mostró un poco más comprensiva, aunque con la misma ansiedad por acceder a las dosis. “La verdad que ellos también estarán cansados como todo el mundo, está bien para que ellos descansen y para que nosotros nos vacunemos”, dijo evaluando el cierre del vacunatorio.

La misma comentó que pese a que inicialmente no le convencía la idea de aplicarse la vacuna, ahora no tiene dudas y espera obtenerla mañana. “Ahora si tengo esas ganas, al principio no tanto por todas las informaciones, pero ahora sí”, dijo con ánimo.

El gobierno no tuvo en cuenta que el rango actual de objetivos a vacunarse tienen entre 18 a 49 años, por ende, en su mayoría son personas laboralmente activas y si bien existe un permiso que por Ley los empleadores deben otorgar a sus empleados para vacunarse, en la práctica es de difícil cumplimiento a veces por temor y otras por falta de consideración al trabajador.