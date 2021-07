Denuncian al parlasuriano Troche por vacunación “vip”

En la presentación, realizada bajo patrocinio del abogado Jorge Ríos Rodríguez, el denunciante afirma que Celso Troche Álvarez, de 67 años, accedió a la vacunación en forma irregular, en el distrito de Móisés Bertoni, departamento de Caazapá, el 13 de abril pasado. Precisa que fue apenas tres días de iniciada la vacunación de personas de 80 años, en desmedro de compatriotas de esa franja etaria.

“En el caso de este parlasuriano Celso Troche Álvarez, que ha ocupado cargo de relevancia en distintos gobiernos, ya sea como gobernador de su departamento, diputado nacional en dos periodos, por lo cual se evidencia que se valió de su posición de parlamentario para torcer el orden establecido en los reglamentos sanitarios e ignorando a los grupos prioritarios definidos en esa etapa privilegiándose de ese modo con la inmunización”, señaló.

Cañete sostiene que el caso amerita una investigación por tráfico de influencias y otros delitos conexos e insta al Ministerio Público a impulsar una investigación en ese sentido y también contra otros hechos de corrupción igualmente denunciados como negociados con medicamentos, etc.

“Ni el dinero para la salud pública en plena pandemia se respetó. Eso es criminal, pero lamentablemente nadie está preso por estas barbaridades, cometidas por nuestros mismos funcionarios públicos. Por lo menos que los funcionarios públicos que trafican influencias sean investigados, como corresponde en un Estado de Derecho. Basta de impunidad. La lucha contra los ladrones y traficantes de influencias en la función pública debe ser una causa nacional”, refiere la denuncia.

Pedidos de renuncia y de expulsión

“El se aprovechó su cargo para vacunarse pisoteando el derecho que tienen los ancianos. Esto es lo que me motiva a denunciar, como ciudadanos tenemos que tomar el compromiso. Tengo demasiados amigos y parientes que ya murieron y no correspondía. Y no es solamente Celso Troche, muchos funcionarios públicos nos quitaron no solamente la salud, hasta la leche nos quitaron, se robaron la leche de las criaturas (...). Por eso vengo a hacer esta denuncia para que quede un precedente”, explicó Cañete.

Recordemos que tras descubrirse que Troche logró inmunizarse en forma irregular, siete parlamentarios del Mercosur exigieron su renuncia, comunicado mediante, pero el mismo no se retiró.

Hasta la fecha, su expulsión sigue en estudio en el Parlamento del Mercosur.

Por su parte, el abogado Jorge Ríos instó a la Fiscalía que tome en serio su rol de representante de la sociedad y tome las medidas que corresponda. Recordó que hace tres meses presentó una denuncia contra Raúl Silva (alto funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá), por un negociado con medicamentos, de la cual no tiene noticias de que se haya avanzado.