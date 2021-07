Juez se expone a una sanción si no castiga dilaciones en juicio a Cuevas

El abogado Guillermo Duarte Cacavellos, quien estuvo anoche en el programa Expediente Abierto, emitido de 19 a 20 horas por ABC TV, aseguró que ni él ni su cliente van a presentar incidente para trabar la audiencia. “Estamos para hacer la preliminar”, apuntó.

Cacavellos dijo que él va a participar de manera presencial y su cliente por medios telemáticos.

La diligencia tiene que llevarse a cabo en el juzgado a cargo del juez Yoan Paul López, quien convocó al político colorado bajo apercibimiento, teniendo en cuenta que ya hubo seis suspensiones en la causa.

La primera suspensión fue el 12 de marzo pasado, debido a que el abogado defensor alegó que tenía otra audiencia fijada con anterioridad en otro juzgado.

La segunda fue el 25 de marzo. La suspensión se debió a otro pedido del defensor de Cuevas.

La tercera se dio el 23 de abril. Esta vez el juzgado alegó sobrecarga de trabajo.

La cuarta fue el 20 de mayo, debido a que la Corte dispuso que se trabaje en cuadrilla y esa semana no era el turno del juez del caso.

La quinta fue el 24 de mayo. El defensor nuevamente alegó que tenía otra audiencia pendiente

El 10 de junio fue la última suspensión, ya que Nancy Florentín, esposa de Cuevas, refirió tener problemas de salud y su hijo Enzo estaba en aislamiento.

La audiencia a Cuevas se podía realizar, pero el Juzgado resolvió suspender las audiencia con relación a los tres a fin de “preservar la unidad procesal de las actuaciones”.

El juez López, si no lleva adelante la diligencia, a no ser que exista una causa de justificación, se expone a una sanción por parte de la Corte. La Acordada número 961/15 establece que los magistrados tienen que castigar a los chicaneros y si no lo hace estarían cometiendo una falta grave.

La herramienta que tiene el juez para sancionar es el Código Procesal Penal, que en sus artículos 112, 113 y 114, habla de la buena fe de las partes, de las facultades del magistrado y la sanción aplicable al caso.

Para el fiscal Luis Piñánez es contundente que el diputado colorado Miguel Cuevas se enriqueció ilícitamente por G. 5,94 millones. Afirmó que está demostrado con pericias, testimonios y documentos agregados al expediente. Espera que se haga la preliminar.

Por otro lado, Nancy de Cuevas está acusada por cobro indebido de honorarios. La misma causó un perjuicio de más de G. 9 millones al Ministerio de Educación, al cobrar su sueldo, sin cumplir funciones en una escuela del Departamento de Paraguarí.

En el caso de Enzo Cuevas, si se hace la audiencia preliminar, se tiene que resolver el pedido de sobreseimiento provisional que presentó la fiscalía.

Enzo está procesado como cómplice de enriquecimiento ilícito de su padre. Sin embargo, no pudo ser acusado debido a que entonces el Ministerio Público aún n había presentado requerimiento conclusivo con respecto al político colorado.

Anoche el abogado Duarte Cacavellos insistió en que no hay elementos para que la justicia envíe a su defendido a un juicio oral y público como pretende el fiscal Piñanez, quien sostiene la acusación.

Defensa pide anular la pericia contable del MP

Además de analizar si eleva la causa a juicio oral, el juez de garantías Yoan Paul López estudiará hoy en la audiencia preliminar el incidente de nulidad que planteó la defensa del diputado Miguel Cuevas contra la pericia contable realizada por el Lic. Pedro Javier González.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del legislador acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, solicitó que el análisis del recurso que planteó se haga antes de la preliminar, con el argumento que la anulación de la pericia contable modificaría esencialmente el planteamiento para la diligencia prevista para esta mañana. Sin embargo, el juez Yoan Paul López rechazó el requerimiento del letrado.

La defensa del parlamentario apeló la decisión del magistrado y el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala, integrada por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Óscar Rodríguez Kennedy coincidió con el criterio del juez de garantías y confirmó que el incidente debe ser resuelto en la audiencia preliminar.

Para el fiscal de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez la pericia contable es clave para probar la acusación contra el diputado Cuevas.