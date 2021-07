Disminuye ocupación de cama para casos de Covid en Ayolas

El director médico, Dr. Emilio Ruiz, indicó que de 30 camas ocupadas por personas internadas por caso de coronavirus ahora se bajó a 17. Sin embargo, las seis camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) están todas ocupadas.

La disminución en el número de internados podría ser por varios factores: mayor consciencia de la ciudadanía en el cumplimiento de las normas sanitarias, como el uso de tapabocas, lavado de manos, mantener el distanciamiento, y por la vacunación. Probablemente se está viendo el efecto rebote en la mengua de contagios.

Seguidamente, agregó que no hay que bajar la guardia, se debe tener en cuenta que la vacuna no evita contagiarse contra el coronavirus, pero si protege contra la forma grave, “entonces vemos, en muchos casos, los pacientes con síntomas leves no acude al hospital porque están inmunizados, pasan como una gripe casual”.

Por último, el galeno explicó que desde el próximo lunes iniciarán la aplicación de las vacunas a personas esenciales que se encuentran en grupos de riesgos, policías, bomberos, profesores y otros sectores competentes donde exista aglomeraciones. Desde el martes se liberan los biológicos para personas de 35 años en adelante.

La encargada del servicio de vacunas del Hospital Integrado de Ayolas, Lic. Zunilda Báez, informó que este viernes en el vacunatorio habilitado en el salón de Relaciones Publica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sigue la aplicación de la segunda dosis de Sinopharm. Durante este fin de semana no se realizará tarea de vacunación porque estarán trabajando en la organización de la inoculación a sectores esenciales que comenzarán el lunes.