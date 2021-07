El MOPC ya pagó US$ 2 millones en asesoría del arbitraje del metrobús

La contratación de dos abogados de la consultora Dechert LLP (Paris), para asesorar en el arbitraje del metrobús, en el que Mota Engil reclama US$ 25 millones al Estado paraguayo, le costará US$ 3,6 millones al MOPC; éste ya desembolsó US$ 2 millones y sigue el despilfarro en torno a la obra inexistente.