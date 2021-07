Diputados podría aprobar hoy feriado para vacunación

La propuesta legislativa del Ejecutivo tuvo entrada oficial el lunes en horas de la tarde y podría tener media sanción en la fecha. De ser así, pasará a la Cámara de Senadores, que tiene su sesión ordinaria este jueves.

Orden del día

En cuanto al orden del día de la sesión prevista para hoy a las 08:30, se analizarán 13 puntos en total, siendo el primero un proyecto de ley que busca exonerar a los sojeros del pago de un canon. El Senado rechazó esta iniciativa.

También figura un proyecto de ley con media sanción del Senado una propuesta que busca que los concejales municipales no sean más administradores de gastos, y que reciban un castigo los intendentes que no desembolsen el pago de la dieta a los ediles, una práctica común de intendentes contra los que no los respaldan.

Otro tema a ser analizado por los diputados es aquel referente al uso de los bienes incautados y comisados. La propuesta inicial planteaba que los mismos se pongan a disposición de centros de rehabilitación de adictos, pero en Diputados modificaron para que sean la Senad y la Senabico las que se encarguen de utilizar y administrar los bienes de supuestos narcos.