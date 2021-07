Los jugos verdes no queman grasas

El lado positivo de los jugos verdes es que logra que las personas consuman más vegetales y frutas, incluso que prueben alimentos nuevos o consuman alimentos que no acostumbran. Un jugo verde no te nutrirá de forma completa, puesto que carecen de proteínas y lípidos, tampoco desintoxicará el cuerpo. Puedes ser el complemento de una comida, pero nunca un sustituto. Y lo más importante, no queman grasas, sostiene la nutricionista Betharram Scarone.