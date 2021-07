Mades fiscaliza destilería de caña que contamina arroyo en Quiindy

Los lugareños indicaron que la destilería ubicada a unos 12 kilómetros del casco urbano, no es la primera vez que está vertiendo desechos industriales al arroyo. En enero del presente año también el derrame de vinaza (guarapo) ya habría ocasionado la masiva mortandad de peces.

En la ocasión, el Mades había intervenido y la destilería propiedad de Cornelio Melgarejo, está con un sumario administrativo, que sigue en vigencia, explicó el fiscalizador Édgar Ibarra.

Denuncian que destilería de caña contamina arroyo en Quiindy

La comitiva de fiscalizadores del Mades integrada por la Ing. Nilsa Chávez, Julio Ledesma y Édgar Ibarra, se constituyó en el local de la destilería y verificó que en el interior se encuentran instaladas un total de 8 piletas de vinaza, una de ellas que está ubicada a 60 metros del cauce hídrico, y que habría filtrado y el líquido llegó hasta orillas del arroyo.

Al momento de la intervención no se constató ningún derrame reciente, pero si se observó que sobre la capa freática quedó restos de vinaza (guarapo), que preocupa a los lugareños porque con cualquier lluvia dichos desechos industriales van a descargarse al cauce del arroyo, manifestó el fiscalizador Ibarra.

Refirió que con la anterior intervención el propietario Melgarejo ya tendría que tener aprobado su Plan de Gestión Ambiental (PGA) y tenía que estar implementado algunas correcciones en los estanques donde concentra sus vinazas.

Sin embargo, no presentó ninguna documentación por lo que no se pudo contrastar si desde la primera intervención mejoró algo o no dentro de su estructura. Ante dicha situación el informe de intervención se va remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica del Mades y dicha instancia de la institución es la que va definir que acciones va a determinar al respecto, explicó el fiscalizador Ibarra.

Los pobladores constantemente vienen cuidando el arroyo Paso Irala, porque utilizan es una fuente de alimentación de varias familias que viven de la pesca, y otros que utilizan para el abrevado de sus animales. Exigen también mayor intervención por parte de las autoridades municipales en custodiar los arroyos de la zona.