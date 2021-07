Aduanas sigue investigando a firma de empresarios ligados a Dalia López

“La auditoría integral reveló hechos e indicios de más irregularidades y que más empresas podrían estar involucradas”, aseguró ayer el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, sobre la investigación abierta a la firma Platinvm SA por el ingreso irregular de máquinas tragamonedas.

El caso

En 2018, la Dirección Nacional de Aduanas detectó una serie de irregularidades con respecto a una carga de tragamonedas que había ingresado a territorio paraguayo. Como responsable de la carga aparecía la firma Platinvm SA, propiedad de Danilo Gamba y Matheus Guitti Gamba.

Platinvm es además la firma encargada de la explotación de un casino. Según informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color, Gamba aparece ligado a la empresa NB Entertainment SA, donde tenía como socio comercial al empresario brasileño Luiz Belotti Dos Santos.

Belotti Dos Santos fue investigado en su país por vínculos con el caso Lava Jato y es propietario del casino Il Palazzo, que promocionó la visita a Paraguay del exfutbolista brasileño Ronaldinho, evento en el que formó parte la prófuga Dalia López y que terminó revelando un esquema de falsificación de documentos de identidad, que todavía debe ser investigado

“Seguimos investigando”

Como consecuencia de las irregularidades detectadas en el ingreso y la valoración de la carga de tragamonedas, la DNA abrió una investigación que quedó a cargo del Departamento de Control Posterior, cuya ficha es 18SFI000130C relacionada al Expediente DNA 19000128130b.

La causa quedó paralizada en la dirección a cargo de Lorenza Garay, comisionada en la institución desde 2018 y quien cumple además funciones de asesora de Julio Fernández.

Atendiendo a que la causa lleva 11 meses sin registrar movimiento alguno, el abogado Diego Tuma, representante legal de Platinvm solicitó la caducidad de los trámites administrativos.

“La causa no está paralizada, sino que se sigue investigando”, sostuvo ayer Fernández en conversación con ABC.

El titular de la DNA manifestó que las actuaciones han generado diligencias con la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. “En total el expediente ya tiene unas 500 páginas”, acotó Fernández.

Millonarias transacciones

Las irregularidades detectadas surgieron luego de cruces de información con los bancos. En particular, se descubrió que la firma investigada realizó remesas al exterior en concepto de pago a proveedores por más de US$ 1.500.000. Sin embargo, ante la Aduana solo se presentaron despachos por valor de US$ 200.000.

La investigación apuntaba a una presunta subvaloración de casi US$ 1.300.000, cerca de G. 10.000 millones.

La documentación respecto al origen y adquisición de las máquinas tragamonedas con la que cuenta Aduanas podría demostrar la supuesta existencia de subvaluación y contrabando de máquinas de juego de azar, según fuentes de la institución.

En caso de que existan estas figuras, el caso debería ser remitido además al Ministerio Público y a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

“La auditoría integral hizo que saltaran cuestiones que hacen pensar que podrían existir otras irregularidades más. Estuvimos revisando todas las operaciones”, dijo.

“Creemos que el caso podría ser todavía más grande y encontramos que hay más empresas involucradas en el esquema”, finalizó.

La empresa Platinvm SA no aparece entre los concesionarios que figuran oficialmente en el portal de Hacienda y que son los que cuentan oficialmente con autorización de la Conajzar.