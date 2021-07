No circula aún la variante delta, pero no descartan identificación en las próximas semanas

La directora del Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP), Dra. Carolina Aquino, señaló que hasta la semana pasado no se verificó la circulación comunitaria en nuestro país de la contagiosa variante delta del nuevo coronavirus. No obstante, indicó que no se descarta que esta rama del virus pueda ser identificada en las próximas semanas, lo cual será actualizado en un informe.

Así también, desde el Ministerio de Salud informaron que están capacitados para poder determinar si la variante delta circula en nuestro país, así como la vienen realizando con las demás ramas de SARS-CoV-2.

En ese sentido, desde el Laboratorio Central revelaron que, de acuerdo a las últimas evidencias, se ha identificado en nuestro país las variantes Gamma (P.1) y Zeta (P.2), ambas provenientes de Brasil, siendo esta última la de mayor predominancia en los últimos meses atendiendo que se descubrió en el 90% de las muestras estudiadas.

Esta mañana, el director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera, indicó que a ABC que, si bien aún no fue identificada la variante delta en Paraguay, existen casos sospechosos respecto a personas que realizaron viajes recientes a Estados Unidos, donde estaría circulando esta rama del virus.

Con respecto a los casos confirmados de la variante delta en suelo argentino provenientes del extranjero, entre ellos Paraguay, indicó que el informe remitido es “escueto” y que en los próximos días habría avances. No obstante, reveló que se trataría de dos personas que habrían transitado por nuestro país, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de los mismos.

“Son dos personas procedentes de Paraguay. Una estuvo en tránsito en nuestro país, pero no estuvo muchas horas. Se fue y al llegar hace un test negativo y a los días siguientes desarrolla la enfermedad y se le hace el test que sale positivo. Ambos viven en Argentina. El segundo caso es una persona que procede de Paraguay y ellos no saben si tuvo tránsito en nuestro país”, había señalado el Dr. Sequera.

Desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) reconocieron a ABC que no existe un control estricto respecto al COVID-19 en el aeropuerto Silvio Pettirossi, por lo que no se descarta el ingreso de la variante delta a nuestro país a través de esa vía.

Red Nacional de Vigilancia Genómica

Por otra parte, desde Salud informaron que se encuentra “en proceso” la formalización de una “Red Nacional de Vigilancia Genómica” que permitirá monitorear la circulación de las variantes del virus de la COVID-19. Esta iniciativa estará liderada por el LCSP y será conformada por laboratorios públicos y privados, que tengan la capacidad de realizar la secuenciación genómica.

De acuerdo a lo explicado por Salud, el Laboratorio Central tiene la capacidad de identificar de forma preliminar las variantes alpha, beta y gamma, por lo que las muestras que no responden a estas ramificaciones son enviadas al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA para la secuenciación de las mismas por la plataforma “Oxford Nanopore” con el objetivo de verificar si no se trata de la delta.

En el marco de la Red de Vigilancia Genómica, el LCSP está poniendo en funcionamiento la secuenciación del “Genóma Completo” mediante otra plataforma denominada “Illumina”, ya que actualmente está ejecutando las verificaciones mediante un “tamizaje por RT-qPCR”, que solo permite identificar a las variantes alpha, beta y gamma.