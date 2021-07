Pacto “Cachista” pone a Santa Cruz y Arévalo en el Consejo de la Magistratura

Esta renovación en el Consejo de la Magistratura se da en el marco del acuerdo para reelegir a Oscar Salomón (ANR, Añetete) como titular del Senado y para rechazar la pérdida de investidura o blanquear a los procesados Javier Zacarías Irún (excartista) y Rodolfo Friedmann (Añetete) y al cuestionado Sixto Pereira (Frente Guasu).

Autobombo y posterior enojo de Riera

Durante la sesión ordinaria, Sixto Pereira propuso a Pedro Santa Cruz para la presentación titular por acuerdo político mientras que Enrique Riera (ANR, independiente) se propuso a si mismo jactándose de ser el mejor candidato por haber presidido la institución en el pasado y haber tenido, según su criterio, la mejor gestión.

Por su parte Enrique Bacchetta (ANR, Añetete), agradeció el trabajo del representante titular saliente, Juan “Ancho” Ramírez (PLRA).

Santa Cruz recibió 31 votos de la mayoría de los colorados abdistas y excartistas, numerosos liberales, el Frente Guasu, PDP y Hagamos. Enrique Riera recibió cuatro votos (el suyo propio y los de Enrique Bacchetta, Sergio Godoy y Antonio Barrios); hubo cuatro abstenciones y seis ausentes.

“Tiroteo” verbal de Riera

Ofuscado por perder y no contar con los votos de los que se abstuvieron, Riera repudió que el Senado haga acuerdos para presentar a Santa Cruz “el que presentó proyectos para despenalizar las invasiones ahora va elegir a los jueces y fiscales”. Sobre Martín Arévalo, Riera acusó a su colega de no conocer “ni dónde queda el Palacio de Justicia”. También repudió a los que se abstuvieron para no votarlo por ser colorado, a lo que Zulma Gómez (PLRA, cartista) se dio por aludida.

Posteriormente Juan Afara (ANR, Añetete) propuso a Martín Arévalo (ANR, Añetete) para la suplencia. Este último fue aspirante a la intendencia de Asunción pero se había distanciado del Gobierno durante las internas municipales. Al hacer uso de la palabra, Arévalo dijo que desconocía su nominación y salió al paso de las expresiones de Riera a quien cuestionó por vanagloriarse de sus “ternas” con la justicia que se tiene actualmente.

Tras un largo debate, Arévalo fue electo por 24 votos; Enrique Riera recibió seis votos ; hubo siete abstenciones y ocho ausentes. Durante la votación Riera exigió a los gritos saber cuando su contrincante se recibió de abogado.

Álgido debate

Desiré Masi (PDP) dijo que los cartistas están ofuscados porque ahora entra una persona “que no es de la casa”. “Es un orgullo no haber pisado el Poder Judicial”, aseguró. Hugo Richer (Frente Guasu) pidió a los cartistas que dejen de usar argumentos infantiles por haber perdido la mayoría.

Por su parte, Juan “Ancho” Ramírez (PLRA), representante titular saliente ante CM, agradeció el reconocimiento de su trabajo.

Blanca Ovelar (ANR, Añetete) pidió a sus colegas escucharse respetuosamente y dejar las etiquetas ideológicas.

Stephan Rasmussen (PDP) dijo que Patria Querida se abstenía de la votación pero que respetaba la mayoría. Sin embargo, pidió que se tenga en consideración los requisitos para ser miembros del Consejo de la Magistratura entre ellos tener título de abogado y haber ejercido la profesión o la docencia legal durante 10 años. Sin embargo, no profundizó en esto. Riera, en cambio, si dijo que eligieron a personas que no cumplían los requisitos constitucionales.

No obstante, Santa Cruz dijo que ejerció la profesión por muchos años y que en ese tiempo se quedó “asqueado” de la Justicia. También reivindicó su derecho a presentar cualquier proyecto de ley, en alusión a la cuestionada iniciativa de prohibir los desalojos de invasiones a los seis meses de ocupación.