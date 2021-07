Sigue descenso de casos de covid y aún no se confirma circulación de variante Delta

“Ayer a la noche recibimos el último informe de Argentina, donde estas dos personas procedentes del Paraguay fueron argentinos que estuvieron en un congreso en Caracas. Aparentemente hicieron una escala en Panamá, luego en Asunción, estuvieron horas en Asunción, para luego ir a su país”, indicó el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, sobre los casos confirmados con la variante delta detectados por el vecino país.

Detalló igualmente que ambos extranjeros no se quedaron en nuestro país y que tuvieron dos resultados de PCR negativo, uno arriba a Paraguay y otro a su país, y que presentaron síntomas tres días después de su arribo a Argentina. Sequera insistió que pese a que se realiza una búsqueda activa de esta variante a fin de confirmar su circulación o no en nuestro país, hasta el momento no tiene certeza científica.

No obstante, Sequera pidió a médicos y laboratoristas encargados de analizar las muestras sospechosas, ahondar en las indagaciones sobre los casos a fin de tratar de detectar la variante, que es mucho más contagiosa y podría contribuir a un repunte posterior en el caso de que circule en nuestro país.

“El 80% de los países ya tienen registrada la variante Delta, nosotros no tenemos, no porque no buscamos”, insistió, ya que hasta el momento se analizaron casos sospechosos, pero se descartaron.

Presentaron propuesta para cuarentena obligatoria de viajeros

Tal como se filtró semanas atrás, hay ya una propuesta formal de Vigilancia de la Salud de un protocolo que obligue a una cuarentena obligatoria a personas provenientes del exterior -posiblemente principalmente de Estados Unidos y Brasil-, a fin de tratar de retrasar el ingreso de la variante Delta.

“Tuvimos una reunión con las agencias de viajes, la última fue ayer justamente donde hablamos una propuesta de una cuarentena domiciliaria, esa la posición del Ministerio de Salud y un test probablemente el último día de esa cuarentena y Bueno estamos esperando el ok de las autoridades superiores para para que esté vigente”, sostuvo Sequera.

Igualmente solicitan a personas que hayan retornado del exterior, que mantengan una cuarentena preventiva y que avisen de eso en el caso de presentar síntomas. El Director de Vigilancia de la Salud mencionó que la frontera terrestre con Brasil no les preocupa tanto como un posible ingreso por el aeropuerto Silvio Pettirossi.

“Prefiero que ingrese por ahí (frontera terrestre con Brasil) lento”, antes que por vía aérea “venga e ingrese al área más poblada que tiene nuestro país que es el área metropolitana con más de 2 millones y medios a 3 millones de habitantes. Una cosa es que empiece en una frontera, en una de las ciudades pequeñas y vaya entrando, eso da un tiempo, que ingrese por vía aérea directamente donde está toda la pólvora”.

Sigue descensos de casos, pero no implica descuido

“Vemos que Paraguay dejó de estar entre los de mayor mortalidad por habitantes, hoy en la región es Colombia, por encima nuestro está Argentina y Paraguay con un descenso bastante importante en la mortalidad por habitante”, informó Sequera sobre uno de los indicadores más importantes, ya que se trata de la vida de compatriotas.

En las últimas semanas, se logró bajar de la barrera de 100 fallecidos diarios que teníamos sobre todo el mes pasado y actualmente rondan los 50 decesos diarios. En cuanto a la situación epidemiológica de contagio, si bien haya una reducción notable de internados, incluidos en Unidades de Terapia Intensiva y fallecidos, aún hay 64 municipios del país en nivel 4, es decir, de “muy alto” nivel de contagios.

Igualmente el 92% del territorio reporta aún nuevos contagios. El departamento Central y Asunción siguen con la mitad de su territorio como zona roja de contagio.

“Estamos en un descenso bastante vertiginoso de casos, pero aún el número de casos nos mantiene al país en zona roja, probablemente la semana que viene el número de casos nos haga salir de la zona roja, pero estamos a un punto equidistante a más o menos los primeros días de abril”, acotó el director de Vigilancia.