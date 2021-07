Pacto en el Senado fue una defensa de la institucionalidad, afirma Santa Cruz

- ¿Le sorprendió? Un senador de un partido minoritario, no colorado ni liberal, designado miembro del Consejo de la Magistratura...

- Sobre todas las cosas, yo creo que me gané el respeto de todos los colegas porque no solamente me votaron los colorados. Me votó el Frente Guasú, el Partido Democrático Progresista (PDP), toda la bancada liberal sin excepción; incluso de los que no formaron parte del acuerdo que designó al Presidente (Cachito Salomón), también la bancada del senador Apuril y el senador Kemper (Hagamos). Tuve 31 votos, más que todos los otros que fueron electos como Presidente y los vicepresidentes del Senado. Estoy convencido que es por los méritos de mi trabajo participativo y con todos los sectores. Todos me conocen por mi postura crítica y por sobre todo honesta...

- La credibilidad en la justicia también está muy gastada por las sospechas de pactos, de negociados...

- Es que no tenemos condenados por corrupción en este país. O no me acuerdo de alguien que haya sido condenado por corrupción. Eso alimenta la sospecha y aumenta la falta de credibilidad en la administración de justicia..

- ¿Mucho tiene que ver con este órgano, con este consejo?

- Tiene mucho que ver con este Consejo y también en general por el sistema judicial que tenemos. No podemos negar que hay un control político. Tenemos señores feudales en cada departamento que controlan la justicia..

- ¿Cómo cuáles?

- El caso típico es el departamento de Canindeyú donde la justicia pasa por “la Madrina” Cristina Villalba. Mi compromiso es con la transparencia y la honestidad. Aunque moleste, prometo hacer público todas mis actuaciones en el consejo. Cuando se dan a publicidad los actos públicos se garantiza más el control ciudadano. Tenemos además una ley de transparencia. Si hay pactos para designaciones que no corresponden, sean de magistrados como de fiscales, yo voy a denunciar, voy a hacerlo público. Se tienen que designar a los mejores. Mi actitud va a ser crítica, como siempre, para que esto mejore.

- ¿Cómo observa el desempeño del Poder Judicial?

- Tengo mis observaciones. Me llama la atención que no tengamos condenados por corrupción en por lo menos 10 años. En contraste, todos los días aparecen en los diarios denuncias de corrupción en la administración pública. Con más razón hay que mirar con lupa quiénes son los que imparten justicia, quiénes los designan, cómo los designan, que no sean por grupos o personas con poder e influencia. Aquí deben ser designados los mejores, no solamente en el curriculum sino en su trayectoria de vida.

- González Daher era el que designaba hasta hace poco.

- Entiendo que es la primera vez en mucho tiempo que una persona que no es de un partido mayoritario es designado miembro del Consejo de la Magistratura. Quiero hacer honor a la designación de mis colegas a quienes agradezco por la confianza.

- La corrupción está cada vez más extendida en la política. De tanto en tanto afloran los delincuentes.

- No solo en la política, también en el ámbito privado. Yo denuncié la corrupción en la adquisición de medicamentos. En una sola licitación hubo 48 mil millones de guaraníes de diferencia en precio. Hay corrupción en las empresas vialeras. Es una colusión político-privada. No podemos desconocer eso. Hay muchos políticos honestos pero están los corruptos así como hay empresarios honestos y están los corruptos. Lo que necesitamos en forma urgente es que funcionen los órganos del Estado y que sus representantes no estén sometidos. La Fiscalía tiene que investigar a los corruptos y los jueces deben condenarlos sin dudar un instante. Las instituciones deben funcionar. Es lo que necesitamos.

- ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Qué los frena?

- A este paso no llegamos a ninguna parte. Es muy evidente que la fiscala general del Estado responde totalmente a un sector político. Responde a Honor Colorado. En el momento de asumir su cargo me acuerdo que Sandra Quiñonez juró ser honesta. Creo que mintió a la ciudadanía, nos mintió a nosotros (los senadores) con su discurso. Me acuerdo que dijo que provenía del interior, de Puerto Casado. Nos pidió que le tengamos confianza. Ella está totalmente consustanciada y responde a ese sector político.

- ¿Tiene alguna evidencia de ese entendimiento?

- En el período de Gobierno de Cartes hubo una serie de denuncias que nunca fueron investigadas, caso metrobús. Está la denuncia contra el gobernador de Central. Creo que la fiscala general está apañando a miembros de ese sector político y al mismo tiempo persigue a opositores a pedido de ese sector, como está pasando con el caso del presidente del partido liberal, Efraín Alegre. Se usa como garrote político a la Fiscalía y eso tenemos que corregir.

- ¿Qué hubo detrás de este pacto que designó a Cachito Salomón como Presidente?

- Yo creo que sobre todas las cosas lo que hubo fue una defensa de la institucionalidad.

- ¿Institucionalidad, por qué?

- No podemos desconocer que hay un control de todas las instituciones por un sector político. Uno muy evidente como le dije es la Fiscalía. Así como en Diputados hubo un acuerdo (para la designación de Alliana, representante de HC), en el Senado también hubo un acuerdo para la designación de Salomón. Para nosotros lo que hubo fue una defensa de la institucionalidad. El país no puede ser manejado como una empresa privada. Es fundamental la diversidad para garantizar la democracia. Hemos llegado a un acuerdo en homenaje a la institucionalidad.

- ¿Eso implicó el blanqueo de estos tres senadores también? (Zacarías Irún, Sixto Pereira y Rodolfo Friedmann)

- Yo no le llamaría blanqueo. En el Senado lo que hicimos fue defendernos de la amenaza de alterar la composición de la cámara por parte de ese sector político que se motorizó a través de Patria Querida, que es satélite de Honor Colorado. Hay que preguntarse quiénes iban a entrar en vez de los que iban a perder su investidura. Entraba Bernardo Villalba de Honor Colorado, con frondosos antecedentes; el otro era Joel Maidana, ex intendente de Encarnación, por Honor Colorado. Con ellos se buscaba alterar la composición del Senado para que ellos consigan mayoría. Nuestra misión fue salvar la institucionalidad y evitar el monopolio de las instituciones por parte de ese sector político.

- Lo que no tenemos es un Congreso respetable. Hay muchos investigados, imputados por corrupción...

- Hay que reconocer que tenemos una crisis de representación. Hay que abrir un debate importante para modificar la Constitución en ese sentido. Desde la zona norte nos venían representantes financiados por el narcotráfico. Hay congresistas, diputados, que estaban acusados de narcotraficantes. Me acuerdo de ese ex titular de la Senad (Luis Rojas) que los denunció con nombre y apellido. Denunció que Bernardo Villalba y D’Ecclessiis estaban implicados en el narcotráfico...

- La Constitución no impide que cualquier delincuente pueda ser elegido por el voto popular...

- Por eso estoy diciendo. Tenemos una crisis de representación. Tenemos que hacer un debate importante sobre el modelo, el sistema de representación y cambiar. Lo que prima hasta ahora acá es el dinero para acceder a los cargos.

- El Legislativo es el que hace las leyes y allí entran todos ellos...

- Y yo creo que la ciudadanía tiene que tomar la sartén por el mango y presionar, así como ya lo hizo en ocasiones anteriores para que se vayan aquellos que cometieron delitos. Es una responsabilidad de todos los paraguayos de tener este debate. Las instituciones tienen que funcionar. La Fiscalía tiene que funcionar, los órganos del Poder Judicial están en cuestión. Por eso, el control ciudadano es importante en todas las cosas: en lo político, en lo judicial, en todo.

- Hay un frondoso número de parlamentarios imputados. ¿Por qué no se apartan mientras dure su proceso?

- Necesitamos que las instituciones funcionen. Tenemos una crisis de representación importante. El sistema de elección que tenemos permite que los acusados por corrupción estén en el Parlamento. La ineficacia del Poder Judicial se patentiza en la inexistencia de condenados por corrupción en un país señalado por el mundo como uno de los más corruptos. Entonces, lo que nos queda es que el control ciudadano sea más activo contra la impunidad y para que funcionen las instituciones.

- El mismo Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento están integrados por gente muy cuestionada, por el solo hecho de haber sido elegidos en el Senado, en Diputados o el gremio de abogados..

- Eso deviene de la Italia facista. Así Mussolini controlaba el Poder Judicial. Por eso insisto en que tenemos que debatir sobre esta forma de designar a los magistrados y fiscales, además de la crisis de representación que observamos en el Parlamento. Los abogados también entran a formar parte del Consejo y del Jurado solo si vienen de una estructura política importante para llegar, no por sus méritos y aptitudes. Paraguay es uno de los pocos países donde se llenan cargos de esta forma.