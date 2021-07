MOPC no “tenía” dinero para fiscalizar puente a Chaco’i, pero sí para inflar el precio de la obra

La institución había anulado el concurso de ofertas para la fiscalización externa a comienzos del 2020 y en marzo de ese año, el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, conformó un equipo de funcionarios del propio MOPC para fiscalizar el referido puente, denominado “Héroes del Chaco”, los cuales no cuentan con la experiencia requerida en esa clase de obras. Esto pone en riesgo la calidad del multimillonario proyecto y la institución hasta hoy oculta el perfil de estos “supervisores”, según los técnicos.

El presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche, manifestó ayer a ABC que esta construcción se ejecuta con cuestionamientos desde el principio y que Obras Públicas no tiene la capacidad de inspeccionar los trabajos.

“Hay muchas cosas llamativas en este tema. La primera de todas fue la cancelación del proceso de contratación de una fiscalización externa, aduciendo que no se tenían recursos financieros. Sin embargo, ahora tienen recursos para un adicional de US$ 17 millones en la obra. La fiscalización no debía costar más de entre US$ 2,5 millones a US$ 3 millones y hay contradicción enorme”, expresó.

Siguió: “Obras Públicas no tuvo, no tiene y difícilmente va a tener la capacidad para fiscalizar esta obra, no sé cómo lo están haciendo. Otro tema que llama la atención es que se contrata la obra bajo la modalidad que el propio contratista tiene que hacer el diseño ejecutivo, pero ¿quién es la contraparte de la empresa contratista, que tiene sus propios intereses, que técnicamente vaya verificando los cambios y todo el plan?”.

Insistió que en Paraguay no existe experiencia en esta clase de puentes (atirantados) y que cuando la empresa que representa se presentó en la licitación de la fiscalización, posteriormente cancelada, iban a proponer un equipo de Europa para que encabecen los controles de la obra.

“Ahora no sé cómo está fiscalizando el MOPC, porque este tipo de obras se controla 24 horas. Al no existir una fiscalización externa se genera esta duda de la calidad de la obra, veremos si las empresas constructoras mantienen su prestigio en cuanto a la calidad”, indicó.

Por otro lado, resaltó que en los contratos de “suma alzada” o “ajuste alzado” como el puente a Chaco’i, no pueden sufrir variaciones de precio, y que esto se respeta solo en algunas obras y en otras no. “En este contrato el MOPC modifica las reglas del juego y hace un reajuste importantísimo, son incongruencias que ya no puedo decir que me sorprenden”, agregó.

Informan sobreprecio, pero ocultan adenda

La construcción de este puente, denominado “Héroes del Chaco”, fue adjudicada al Consorcio Unión, conformado por las empresas CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA (César Delgado y José Luis Heisecke) por G. 789.417 millones, pero con una adenda el precio de la obra se infla a G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación a lo estipulado en el contrato original (incremento del 14,3%). Así confirmó este fin de semana el Ministerio de Obras.

Ese aumento sucede pese a que el proyecto fue adjudicado bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, lo que significa que en teoría no se podía modificar el precio, según el pliego de la licitación de esta obra.

Para que ese sideral sobrecosto pueda ser autorizado, Wiens destituyó a dos funcionarios que se opusieron a modificar el precio del contrato, justamente porque el pliego no lo permitía. Se trata del ingeniero René Peralbo, quien venía desempeñándose como director de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC y el director de vialidad de la cartera, el ingeniero Hugo Arce.

Estos funcionarios advirtieron en una nota al Consorcio Unión, con fecha del 11 de mayo, que la cláusula del pliego, al tratarse de una obra a “suma global”, no debía sufrir variaciones y solicitaron adecuar a la contratista el precio adjudicado. Pero días antes de la firma de la adenda fueron destituidos. Como es habitual, en el MOPC no explicaron las razones.