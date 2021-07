Diputado González calificó de “putita con escapulario” a su colega por cuestionar a la ANR

González demostró su molestia ante las críticas hacia la ANR tras el informe lapidario de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la deuda histórica de Itaipú. Previamente, la diputada liberal Celeste Amarilla había realizado una serie de cuestionamientos a los gobiernos colorados por el manejo de la binacional.

En su intervención, con un vocabulario al menos vulgar, González empezó su cuestionamiento hacia los opositores de la ANR señalando que “aborrezco a quienes con tanto con odio y tantas mentiras quieren envenenar a todos los paraguayos”. Mientras que sentenció su discurso indicando: “Aborrezco a las putitas con escapularios; sin embargo, respeto a las putitas que revolean su cartera”.

Sus palabras no fueron bien recibidas por sus colegas, principalmente por Amarilla, quien salió al paso y refirió: “Putitas con escapularios deben ser sus hijas, su esposa y sus amantes”.

Además, fustigó contra el diputado colorado señalando que “a mí no me va a tratar de puta nadie porque no he dado motivos para que se toque mi prestigio. No he dado motivos a este coloradito de cuarta que tiene toda su parentela en Itaipú y que pretende hace una defensa de un partido corrupto, prescripto, que los diputados colorados están tratando de limpiar, pero tienen estos escombros como González”.

Amarilla también indicó que “ni siquiera quiero hacer una demanda”, ya que refirió que no pretende obtener “su plata mal habida”, que –según indicó- obtuvo mediante la corrupción en el ejercicio de la función pública. La liberal finalizó su intervención indicando González, con sus declaraciones, “no va a terminar la (campaña social) #ANRNuncaMás”.

La diputada Kattya González (PEN) también intervino y manifestó que el repudio de su bancada hacia las declaraciones de González. Igualmente, indicó que las palabras del colorado evidencian el machismo imperante en nuestro país y calificó el hecho de “agresión verbal”.

El diputado liberal Édgar Acosta hizo uso de palabra para manifestar su apoyo a Amarilla y cuestionó el hecho. Así también, indicó que se puede hablar de las “bondades” del Partido Colorado sin tener que sobrepasarse utilizando vocabularios inoportunos.

Desde el Partido Colorado se pronunció la líder de la bancada de Añetete, diputada Jazmín Narváez, quien lamentó y demostró su indignación respecto al discurso de González. “Lamento mucho por lo que conozco al colega González”, dijo.

Asimismo, Narváez cuestionó que Amarilla se refirió de la misma forma a las mujeres que pertenecen a la familia del legislador de la ANR.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, diputado Pedro Alliana (ANR-HC), defendió a su colega indicando que “no mencionó a nadie”.

Finalmente, González pidió disculpas al pleno “por un desliz” a la diputada liberal y a las mujeres en general. “Debo admitir que hubo un exceso en mi discurso”, expresó. Asimismo, se excusó señalando que sus palabras salieron al paso de los cuestionamientos hacia su partido.

Repudio en las redes sociales

Ante las declaraciones de González, la ciudadanía -principalmente la población femenina- también salió al paso y demostró su indignación en las redes sociales. Algunos -incluso- solicitaron la pérdida de investidura del colorado.

