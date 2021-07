Nueva cuarentena para viajeros viola al menos cuatro artículos de la CN, según abogado

“Es una decisión que proviene solo de Vigilancia de la salud y de un Viceministerio. Es sinceramente aterrador. Lo que se pretende es que una persona que ingrese por el aeropuerto -y no se habla de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero- tiene que encerrarse cinco días. Y como si eso ya no fuera inconstitucional, toman la decisión de que la Policía puede ir a tu casa a controlarte”, argumentó el abogado José Casañas Levi, sobre la resolución de la Dirección de Vigilancia de la Salud que establece una cuarentena que lleguen al país a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con el fin de evitar en lo posible el ingreso la nueva variante del covid: la delta.

En este sentido, agregó que “hay varios artículos de la Constitución Nacional que son atropellados por una Dirección administrativa de un Ministerio”, considerando que según sus averiguaciones ni siquiera hay un decreto del Poder Ejecutivo que autorice estos controles.

De acuerdo a Casañas Levi, esta resolución entra en conflicto con los siguientes artículos de la Carta Magna:

“Artículo 9: De la libertad y seguridad de las personas, nadie puede ser molestado u obligado a hacer algo que no quiere si no viola la ley.

Artículo 11: De la privación de libertad, no puedo restringir salvo que haya una orden judicial

Artículo 33: Del derecho a la intimidad, que la Policía vaya a tocar el timbre de mi casa a hacerme firmar un acta, que haga uso de una atribución que ni siquiera la ley le da. La Policía sólo tiene atribuciones de prevención, mantención del orden público y de investigación de delitos. Incluso tener que decirle que está en su casa por cinco días, es violar la presunción de inocencia”, sostuvo.

“Es una locura lo que están haciendo y tanto en España como en Argentina se convirtieron estas en actuaciones abusivas. Es absolutamente arbitraria esta idea”, opinó en diálogo con ABC.

Dijo que como una manera de lograr lo que Vigilancia de la Salud pretende sería lo que en una primera etapa se definió, que consistía en que los que se encontraban en cuarentena llamen a un número telefónico en el caso de presentar algún síntoma, para reportarse.

“Una cosa son las medidas cautelares, otra cosa es obligar a que se quede a su casa. Se están atribuyendo funciones que no tienen”, siguió y a renglón seguido sostuvo que “no se dimensiona la gravedad de lo que está pasando. No son capaces de consultar con un abogado antes de escribir algo así. En el Ejecutivo no se dimensiona lo que está sucediendo y preocupa que no funcionan los órganos de defensa de la sociedad, como la Defensoría del pueblo”.