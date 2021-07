Ejecutivo quiere diferir aporte a la CAF y Fonplata

La Cámara de Senadores pidió al Ministerio de Hacienda identificar estos pagos a ser diferidos o suspendidos, a lo que la cartera respondió que se trata de aquellos que no impliquen riesgos legales o financieros para el país.

La nota expresa que dentro de este grupo se puede mencionar a los pagos en concepto de acciones y participaciones de capital, que nuestro país realiza a organismos financieros internacionales como la CAF, Fonplata, entre otros, los cuales serán postergados en el presente ejercicio y abonados junto con la cuota correspondiente para el año fiscal 2022.

Hacienda afirma que en el presupuesto 2021 vigente a la fecha, se contempla un monto de G. 370.039 millones (US$ 54,4 millones) y se ha ejecutado al mes de junio un monto de G. 29.292 millones (US$ 4,3 millones). De acuerdo con este informe, hay un saldo de G. 340.747 millones (US$ 50,1 millones).

Sesión será el martes 27

El Senado retomará el estudio del proyecto de ley el próximo martes 27, en sesión extraordinaria convocada para las 8:30. Ya aprobaron en general en la última sesión del jueves 22 y su estudio artículo por artículo fue aplazado para el martes, atendiendo las críticas que se generaron desde el sector opositor sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo.

El plan del Gobierno prevé la implementación de programas por US$ 365 millones, que se financiará en gran parte mediante reprogramaciones presupuestarias y nueva deuda vía emisión de bonos por US$ 25 millones y los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 250 millones.