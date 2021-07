Compatriotas remesaron al país US$ 241,8 millones en el primer semestre

El informe de la banca matriz da cuenta que el monto ingresado de enero a junio representa un aumento del 15,8% con relación al mismo periodo del año pasado, pero 11,2% por debajo del nivel alcanzado antes de la pandemia cuando llegó a los US$ 272,5 millones.

Solo en junio las familias recibieron recursos por US$ 46,4 millones, lo que representa un incremento del 15,9% con respecto al mismo mes del año pasado e, incluso, superior a la cifra registrada en 2019, una señal de que están repuntado los envíos desde diversos países tras la vacunación anticovid.

Principales países

De acuerdo con los datos del BCP al primer semestre del año, España sigue encabezando la lista de los países desde donde los compatriotas envían la mayor cantidad de dinero, con más de US$ 145,8 millones; le sigue Estados Unidos, desde donde llegaron US$ 38,7 millones; y en tercer lugar Argentina, con US$ 17,2 millones.

Además, desde Brasil se remesaron US$ 5,4 millones; desde Chile, US$ 5,4 millones; desde Francia unos US$ 4,3 millones; desde Alemania, US$ 2,9 millones, entre otros numerosos países de América Latina, Europa y Asia.

El dinero que envían los compatriotas que trabajan en distintos países constituye una ayuda económica muy importante para las familias y una inyección para la economía de nuestro país, ya que al año representa alrededor de US$ 500 millones. Según las estadísticas del BCP, en 2019 ingresaron 554,9 millones y el año pasado US$ 486,4 millones, una cifra menor debido a la pandemia.