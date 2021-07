Fiscal sigue sin investigar sospechosa muerte en estancia chaqueña

El caso ocurrió en mayo pasado, la versión oficial de lo sucedido fue que encontraron al fallecido en su cama, sin signos vitales. Desde la estancia, solo pidieron coordenadas de en dónde se podía dejar el cuerpo y horas después, ese mismo día, el punto de encuentro fue el Hospital Regional de Boquerón, en Mariscal Estigarribia. El fallecido fue llevado en la parte trasera de una camioneta por alguien que se identificó como mecánico de la estancia, quien luego se marchó.

Familiares reclaman investigación tras sospechosa muerte en estancia de Boquerón

En esa oportunidad, ninguna autoridad policial ni fiscal se manifestó excepto de forma telefónica, hasta que casi al finalizar el día un policía se acercó y sugirió llevar el occiso hasta el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco, en donde fueron atendidos, pero allí el personal tampoco estaba informado del hecho.

Después de lavado el cuerpo, se evidenció un notorio golpe con hundimiento en el lado derecho del rostro, lo cual los familiares registraron con fotos. De igual forma, después de la revisión forense, el certificado de defunción dictaminó “probable muerte súbita” como causa del deceso. El fallecido estaba trabajando en el lugar desde hacía 4 meses y dejó una hija de 10 años.

Ya en ese entonces los familiares del fallecido denunciaban que era la tercera muerte en circunstancias poco claras en muy poco tiempo, y que esa vez lamentablemente les tocó a ellos. “Nosotros sabemos quién le mató a mi hermano (...) hasta ahora no tenemos ningún resultado de la fiscalía, no hay ninguna detención, no puede ser que los trabajadores rurales sean muertos así y que nadie investigue”. dijo Simeona Brítez, hermana del fallecido.

Intentamos contactar con el fiscal de la causa Héctor Velázquez, pero hasta ahora no respondió nuestros requerimientos.