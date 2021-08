Preliminar de Friedmann se suspendería por recusación pendiente

El juez especializado en delitos económicos y anticorrupción José Agustín Delmás había fijado para mañana la audiencia preliminar de Rodolfo Friedmann Alfaro, su esposa Marly Figueredo, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo del legislador), Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez, acusados de lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal por el caso de presunto desvío de fondos de la merienda escolar cuando el ahora parlamentario era gobernador del Guairá.

Sin embargo, la defensa de Alfaro Bertolo, primo y presunto cómplice de Friedmann, recusó al juez José Agustín Delmás, alegando supuesto “odio y resentimiento” del magistrado hacia su persona.

Atendiendo a que hasta la fecha el Tribunal de Apelaciones especializado en Crimen Organizado no resolvió el recurso interpuesto por la defensa del acusado, la audiencia preliminar no podrá llevarse a cabo mañana, ya que el magistrado no fue aún confirmado para entender en la causa. Integran la referida Cámara los magistrados Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez.

Supuesto desvío de la merienda escolar

El fiscal de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal acusó al senador por Colorado Añetete Rodolfo Friedmann por la presunta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor.

Según la acusación, el ahora senador era parte de un esquema delictivo cuando fue gobernador (2013-2018) y que, como tal, “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía (ESSA SA)”, según los datos.

Por su parte, Silvio Alfaro fue acusado por el hecho punible de administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice, además de asociación criminal en calidad de autor, mientras que Lourdes González, contadora de ESSA SA, con la que se habría fraguado el esquema, fue acusada por administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice y por asociación criminal en calidad de autora.

Marly Figueredo, esposa del parlamentario oficialista, está acusada por la comisión del hecho punible de lavado de dinero en calidad de autora. Por su parte, Eduardo Domínguez, quien era la mano derecha de Friedmann en la gobernación del Guairá, está acusado de presunta asociación criminal y lavado de dinero.