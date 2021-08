Confirman a jueza en caso del ex rector de la UNA y Tribunal debe fijar nueva fecha para juicio

FERNANDO DE LA MORA. La Cámara de Apelaciones de Central resolvió confirmar a la jueza Carolina Silveira Arza para integrar el Tribunal de Sentencia que juzgará al ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta Torres, y a la ex directora de talento Humano de la institución, María del Carmen Martínez, conocida como “La come papeles”. Se tendrá que fijar nueva fecha para el juicio que ya fue suspendido en al menos tres ocasiones.