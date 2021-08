Desesperados y sin respuestas: Siguen reteniendo cargas perecederas pese a avance de plan de Ley y denuncias penales

“Yo no voy a mentir, está libre el tránsito, no están cerrando los camioneros pero el problema que acá estamos teniendo es más grave”, afirmó Leguizamón, que comentó que muchos de los fleteros que tienen sus cargas son de la zona y por temor no quieren pasar.

“No pueden cumplir porque están con miedo a pasar y por más que esté libre la ruta no está pudiendo pasar y también están haciendo cortes intermitentes con sus caballitos”, afirmó y agregó que por la desesperación incluso ya presentaron denuncia penal, puesto que sus cargas de sandía y cebolla importadas desde Brasil se están pudriendo al costado de la ruta.

“Es cierto, es justo lo que están pidiendo como también es justo que pasen las cargas perecederas”, insistió la comerciante, que comentó que no pudieron traer antes o después la carga, porque dependen de los permisos del Gobierno.

“Le agradezco a estos piqueteros que esta tarde dejaron pasar a un compañero con sus dos cargas de sandía que se estaba pudriendo. Creo que ya porque estaban podridas le hicieron el favor de dejarle llegar con dos cargas de sandía”, lamentó. Estiman que solo camiones de cebolla hay unos 30 aproximadamente, sin contar otras cargas no perecederas.

También lamentó que solo en ese punto están teniendo inconvenientes, ya que en Cruce Curuguaty, los camioneros no están reteniendo cargas que se pueden descomponer o bien incluso con animales.

Ya que uno de los referentes del gremio de camioneros, Angel Zaracho pidió que se denuncien los sitios donde se están reteniendo cargas contra la fuerza, Leguizamón le indicó que esta mañana de hecho presentaron una denuncia ante el fiscal Israel Villalba. Pidieron incluso la intervención de la Policía, pero sobre todo apelan a la consideración de los camioneros, a fin de evitar incidentes, ya que los camiones, una vez que dejen sus cargas, planean volver a sumarse a la medida de fuerza.