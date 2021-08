Cambios de vacunatorios en Capital y Central para la Astrazeneca

En Asunción, los que se vacunaron en las clínicas periféricas de IPS Boquerón y 12 de Junio, o en el Hospital San Pablo, deben asistir al Hospital San Pablo. En el caso de los que se aplicaron en el IPS Nanawa, Hospital de Trinidad o Facultad de Derecho de la UNA, solamente no estará habilitada la clínica de la previsional. Los que fueron al Fomento de Barrio Obrero y Cruz Roja no vayan a este último pues no estará disponible; solo el Fomento. Si asistieron al Hospital de Loma Pytã, ahora el local será el de la Universidad María Serrana.

En otro flyer hay más variantes pero ya para Central. Si recibieron la primera dosis en el Hospital General de San Lorenzo y UNACE, les tocará para la segunda en la Cooperativa San Lorenzo de Kokuere. Si fueron al Hospital de Luque y Casona Julio Correa, ahora los destinos son el Salón Rufo Galeano del Sportivo Luqueño y la Municipalidad de Luque. Si la primera inoculación fue en el Hospital Distrital de Capiatá, en estos días la ubicación será en el vacunatorio de Capiatá en el km. 23. En otro caso, del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, la segunda vacuna será en el Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora.

Si la primera fue en el Hospital de Villa Elisa, la segunda va al Parque de Villa Elisa. En el Hospital de Ñemby ya no será el segundo biológico, pues cambia a la Sede Social de la Cooperativa Ñemby. Con relacion a Villeta, la segunda será en la Sede Social de Credvil de Villeta. En la ciudad de Aregua se tiene que asistir a la Playa Municipal.

Hay tres lugares más. El excimefor (CIMEE) queda como único vacunatorio para esta plataforma en Mariano Roque Alonso. En Itauguá la segunda dosis será en la Municipalidad de esta localidad y en Lambaré se habilita el polideportivo de la Cooperativa de Lambaré.

El ministerio de Salud reitera que para conocer más se puede acceder al listado completo de los vacunatorios en http://vacunate.gov.py. También se puede tener la especificación de las partes donde será solo peatonal, o solo autovac y en donde con ambas modalidades. Explica incluso los horarios previstos y los puntos donde permanece fija la colocación de segunda dosis en el mismo sitio de la primera en Capital.