Isla San Francisco: Pescadores apelarán fallo que favorece a empresa inversionista

Esta tarde se dio a conocer la resolución dictada por la jueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial, del 1º Turno de Luque, Patricia Samaniego, que falló a favor de la excepción presentada por la firma Vimérica SA, en el caso de la demanda de resarcimiento iniciada por el Sindicato de Pescadores Profesionales del Río Paraguay. En el documento, la magistrada da curso favorable a la excepción previa de falta de acción opuesta por la empresa inversionista.

Entre en los argumentos citados se señala que las entidades gremiales “son entidades para la defensa de intereses laborales en relaciones de dependencia, hecho que circunscribe a los sindicatos en el ámbito laboral”, también refiere que la resolución que le otorga personería gremial por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social al Sindicato de Pescadores le da personalidad gremial pero no la exigida para plantear una acción Civil.

Asimismo, el sindicato no acreditó su personería jurídica con los documentos adjuntados, lo cual es un requisito indispensable para estar en juicio. La resolución indica además que la transcripción del estatuto de la demandante no cumple con los requisitos porque no se consigna la designación de sus fines, su patrimonio, sus normas de funcionamiento y administración.

Apelarán

Sobre el punto, el abogado Fredy Benítez, quien representa al sindicado de pescadores, sostuvo que apelarán el fallo y se analizará las medidas a tomar. El grupo, exige a Vimérica una indemnización de más de US$ 35 millones por “daños y perjuicios”.

Argumenta que los trabajos de refulado afectan a la canchada habilitada para la pesca y el ruido de las máquinas hacen “huir” a los peces, por lo que se torna “imposible” realizar la actividad pesquera en la zona.

Sin embargo, Vimérica anunció varias veces que entrará en negociaciones con el sindicato siempre y cuando este “excluya” a los integrantes que presentaron una declaración jurada y quienes serían “falsos pescadores”.