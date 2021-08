Campesinos de Misiones reciben asistencia de EBY para desarrollo productivo

Desde el área de comunicaciones de la EBY, mencionaron que la asistencia que beneficia a unas 14.500 familias (distribuidos en 17 organizaciones), se realizó a través de la gobernación del VIII departamento y el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como parte del presupuesto acordado por año de unos G. 13. 000 millones. Durante el gobierno anterior, el monto establecido era de G. 4.000 millones.

Durante el acto de entrega, que fue la semana pasada, Carlos Arrechea (ANR), gobernador de Misiones, manifestó que esta primera entrega es para los trabajos de preparación del suelo destinado para siembra de rubros de renta y autoconsumo como: maíz, poroto, horticultura. Desde el 2019, el proyecto comenzó a implementar la cría de animales menores como: pollitos, cerdos entre otros.

También, agradeció a Yacyretá por el apoyo, señalando que los municipios y el gobierno departamental, no cuentan con suficientes recursos económicos para hacer frente a las necesidades existentes y poder desarrollar las intenciones de los sectores productivos.

Audio de Nicanor

En un audio que circula en redes sociales del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, éste avisa al líder de campesinos, Mario Talavera, de Misiones sobre la transferencia de cerca de US$ 1 millón. Este audio fue relacionado con el supuesto fin de desactivar la marcha de labriegos en Asunción que fue anunciada semanas atrás.

En el audio se oye: “Es un signo de confianza hacia las organizaciones campesinas, confianza en el trabajo de ustedes, porque es mucha plata, un millón de dólares prácticamente, que me parece hay que celebrar y usar correctamente porque estamos bajo un estricto control de la Contraloría que estamos enviando copia de estos apoyos, aportes. Es producto de la confianza mutua que hemos construido que se viene realizando y tener mayor rendimiento. Ya está ahí y seguro le van a entregar, creo que al gobernador también Arnaldo (Fernández, director financiero de EBY) ya comunicó”.

Al ser consultado al respecto, Duarte Frutos negó que el audio guarde relación con un intento de acallar la marcha campesina anunciada. Aclaró que efectivamente se trata del desembolso para el fortalecimiento de la producción agrícola de los labriegos de la zona de influencia de Yacyretá, en este caso, el departamento de Misiones.

“No podíamos transferir el primer desembolso porque estábamos centralizando todas las inversiones en salud, y empezó un malestar y protesta porque la época de siembra está por terminar. Tuvimos que reprogramar e hicimos el primer desembolso como era una cuestión social, los campesinos de la zona ya se estaban movilizando. Y ahí me comunico con el dirigente Mario Talavera, para avisarle de la transferencia”, argumentó Duarte en diálogo con ABC.

A renglón seguido, alegó: “Es una manipulación asquerosa, no tiene que ver nada con la marcha campesina, sino con los campesinos de Misiones. Estamos en una etapa electoral; y yo no tengo ninguna conexión con organizaciones campesinas que no sean de la zona de influencia de Yacyretá”.