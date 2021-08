Recursos no son transferidos a campesinos por falta de rendición de cuentas, afirma ministro

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag), Santiago Moisés Bertoni, aseguró que los campesinos que no recibieron los recursos estipulados en la ley Nº 6.669/20 - y que encabezan la marcha anunciada para mañana martes- son aquellos que no rindieron cuentas o no cumplieron con los requisitos establecidos para percibir la ayuda estatal para la promoción de la agricultura familiar campesina. Además, aseguró que aquellos que cumplieron con los requisitos ya recibieron los recursos que en total ya alcanzaron G. 21.000 millones.