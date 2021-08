Piden que Fiscalía amplíe indagatoria para procesar a militar por tentativa de feminicidio

Lo que se puede considerar una negligencia de la agente del Ministerio Público, María Segovia, haría que el procesado Christian Alfredo Dasped Brítez abandone la prisión, dispuesta como medida preventiva. Si bien el militar está imputado por tentativa de feminicidio, la audiencia indagatoria fue tomada por el hecho punible de coacción grave. Si el Ministerio Público no realiza la indagatoria por tentativa de feminicidio, no podrá acusar por este hecho punible.

El abogado querellante Blas Francisco Cabriza Rojas solicitó a la fiscala María Segovia, para que fije fecha y hora para una nueva audiencia indagatoria en la modalidad de ampliatoria para Christian Alfredo Dasped Brítez. El procesado fue imputado por tentativa de feminicidio tras la declaración indagatoria tomada el 20 de febrero de 2021, en forma telemática, pero en la misma no se le informó en forma detallada los hechos por los cuales se encuentra procesado y privado de su libertad.

Según las constancias del cuaderno de investigación fiscal, a foja 10, se puede apreciar que la declaración indagatoria que prestó Christian Alfredo Dasped Brítez fue por coacción grave, pero debió ser por tentativa de feminicidio, que es el motivo real por el cual la supuesta víctima Alba Azucena Cáceres Rolón denunció el hecho que aconteció el 19 de febrero de 2021.

En aquella ocasión, Christian Alfredo Dasped Brítez fue llamado por la Fiscalía para prestar declaración por el hecho punible de tentativa de feminicidio por estar su conducta subsumida en el artículo 121, inc 1 del Código Penal y en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16 en concordancia con los artículos 26 y 27 del Código Penal, en calidad de autor, según dispone el artículo 29, inc 1 del Código Penal. Pero esta disposición no fue cumplida por el Ministerio Público.

Acusación

La fecha dispuesta por el juzgado para presentar el requerimiento conclusivo es el 20 de agosto, y según los trascendidos, la fiscala María Segovia solicitaría el sobreseimiento provisional con lo que las medidas cautelares dispuestas para Christian Alfredo Dasped Brítez deben ser levantadas, incluida la prisión preventiva.

El caso

El 19 de febrero de 2021, a las 20:55 horas, aproximadamente, Alba Azucena Cáceres Rolón había salido de paseo con un amigo. A las 23:30 horas le habría pedido a su acompañante que le lleve de vuelta a su domicilio y el hombre accedió y cuando estaban llegando a la altura de la autopista Ñu Guasu entre Teniente Villalba y Algodonal, ciudad de Asunción, se percató de que su expareja sentimental, de nombre Christian Alfredo Dasped Brítez, la venía siguiendo a bordo de su camioneta Nissan Terrano, de color azul, chapa AVR 495.

Al darse cuenta, la mujer le pidió a su amigo que acelerara la marcha, y se detuvo luego en la estación de servicio Energy ubicada en las calles Sacramento y España; la mujer bajó del auto del amigo para evitar tener problemas con su expareja.

En ese instante llegó Christian Alfredo Dasped Brítez y le dijo a la mujer que suba a su vehículo, por lo que ella accedió pensando que la llevaría a su casa. Ya en el trayecto a su domicilio, el militar agarró un cuchillo táctico que tenía en su vehículo y le puso en el cuello, y a la vez le profería palabras irreproducibles, la amenazó de muerte, ínterin en que la misma puso su mano para poder quitarse el cuchillo de la garganta y así defenderse. La mujer sufrió en ese momento varios cortes en sus dedos de la mano lado izquierdo, al intentar zafarse de su agresor, y luego logró bajar del interior del vehículo, corrió, pero fue perseguida con el cuchillo en mano por el agresor.

La mujer pidió auxilio a gritos, escuchados por dos personas que circulaban en sus vehículos y por transeúntes casuales del lugar, quienes auxiliaron a la mujer y la llevaron hasta la comisaría para realizar la denuncia. Estas personas fueron seguidas por el agresor hasta la sede de la Comisaría 12ª, incluso llegaron hasta la dependencia policial los familiares del miliar para presionar a la mujer con el fin de que esta no realice la denuncia.