El Mades analiza eventual veda extraordinaria para pescadores afectados por la bajante

Asociaciones y sindicatos de pescadores de varios puntos del país elevaron su rechazo al planteamiento hecho por el senador Blas Llano (PLRA), que tiene la intención de presentar un proyecto de ley para “adelantar” la veda y prohibir la pesca de surubí y dorado. Todo se da en el marco de la bajante extrema que registran los principales cauces hídricos del país, como los ríos Paraná y Paraguay, y que ponen en vilo al sector. Para los trabajadores dedicados a esta actividad, la prohibición de extracción de estos ejemplares no es la solución.

En ese marco, ayer, miércoles, representantes de gremios de pescadores comerciales y afines se reunieron con autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El director General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, Rafael Sosa, explicó que lo que se analiza en verdad es la posibilidad de implementar una veda extraordinaria atendiendo al escenario actual de la bajante.

Sosa puntualizó que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ya explicó que no dispone de recursos para una veda extraordinaria y solo cuenta con lo estipulado en el presupuesto para el subsidio a ser otorgado a finales del año. No obstante, dijo que esto no cierra la posibilidad de que el MDS vea los fondos. Subrayó que antes de llevar adelante estos planteamientos se deben analizar los componentes no solo sociales, sino también lo ambiental y biológico.

“Desde el punto de vista biológico no vamos a adelantar la veda porque se trata de un ciclo que debe cumplirse. No podemos pretender alterar eso”, detalló Sosa. En cuanto al proyecto de prohibición de pescar el surubí y dorado, detalló que eso dependerá de un estudio técnico que determine si se puede o no llevar a la práctica. Indicó que una vez que el proyecto de Ley se remita a la institución podrán tomar cartas en el caso. Otra vía sería proponer una pausa en la extracción pesquera.